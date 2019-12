Trenerju NBA ekipe ne bo treba na sodišče zaradi domnevne spolne zlorabe

Za zdaj druge podrobnosti domnevnega spolnega napada niso znane, zgodil naj bi se po objavi knjige, ki jo je napisala Kelli Tennant, Luke Walton pa je zanjo napisal predgovor. Knjiga je izšla leta 2014. Walton je bil mentor Tennantove, je pisalo v obtožnici, in ona ga je v hotelu obiskala, da bi mu predala knjigo. Povabil jo je v svojo sobo z razlogom, da ne bi bila na očeh javnosti, še piše. Nato pa naj bi jo "nenadoma vrgel na posteljo ter jo začel na silo poljubljati in otipavati". Tennantova je glasno kričala in uspelo se ji je izviti iz primeža, saj je domnevni napadalec odnehal. "Bala se je, da jo bo posilil," je še pisalo v obtožnici. Walton se je lansko sezono po koncu rednega dela sezone sporazumno dogovoril za konec sodelovanja z Los Angeles Lakers, nato pa so ga za glavnega trenerja najeli Sacramento Kings, s katerimi se je dogovoril za naslednje štiri sezone. Avgusta so iz tabora kraljev sporočili, da proti Waltonu ne bodo disciplinsko ukrepali, saj v svoji preiskavi niso našli dovolj dokazov.