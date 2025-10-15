Tretja Olimpijina evropska v nizu: 'Vesel sem zmage, še bolj pa energije'

Ljubljanski košarkarji nadaljujejo sanjski začetek sezone – na šestih tekmah v treh različnih tekmovanjih so doživeli le en poraz. Nazadnje so v tretjem krogu evropskega pokala vpisali tretjo zmago v nizu in ostajajo na vrhu skupine A. To je prvi tak dosežek za ljubljanski klub na začetku sezone v moderni zgodovini tekmovanja. Pred domačimi gledalci so premagali grški Aris z 80:59.

Košarkarski zmaji so v Evropskem pokalu doma premagali Manreso in Aris, v gosteh pa Hapoel Jeruzalem. Vse tri omenjene ekipe imajo višje cilje, kot je le preboj v končnico, kamor neposredno vodita prvi dve mesti v skupini, naslednje štiri ekipe pa čakajo dodatne kvalifikacije. Cedevita Olimpija je v Stožice vrnila dobro in borbeno košarko ter gledalce. Na tribunah se jih je zbralo več kot 3500, vključno s približno 350 privrženci iz Soluna, ki so neumorno spodbujali svoje igralce.

Aleksej Nikolić je odigral novo odlično tekmo. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Aris, ki je evropski pokal začel z zmagama v Benetkah in doma proti Hamburgu, je v torek zvečer v Stožicah zapretil le sredi zadnje četrtine, ko se je približal na 57:64, a je Aleksej Nikolić hitro rešil negotovost z dvema zaporednima trojkama. Nikolić je bil znova eden ključnih igralcev Cedevite Olimpije. V zadnji četrtini je dosegel devet točk, vse z meti za tri točke (trojke 3:6). Umoja Gibson je zbral 19 točk (vse v prvih treh četrtinah), Joseph Girard lll pa jih je zbral 16 (trojke 4:7).



"Ob pogledu na statistiko, rezultat in dejstvo, da je to naša tretja zaporedna zmaga, sem zelo zadovoljen. Vesel sem zmage, še bolj pa energije, ki so jo igralci prikazali na igrišču, še posebej v obrambi. Zaustavili so ekipo, ki je na prvih dveh tekmah dosegla po devetdeset točk, tokrat pa so se ustavili pri devetinpetdesetih. Na koncu bi, kljub visoki razliki, morali zadeti kak met več, a ti meti so le nagrada za našo dobro odigrano obrambo," je po tretji zmagi v nizu dejal strateg Ljubljančanov Zvezdan Mitrović.

Zvezdan Mitrović FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Urnik tekem je naporen, a to je del službe. Zato je tudi zabavno. Če vprašate igralce, bodo vsi odgovorili, da raje igrajo tekme, kot trenirajo. Ko smo na igrišču, želimo dati vse od sebe in se zabavati," pa je povedal ostrostrelec Joseph Girard lll. Varovanci trenerja Mitrovića bodo v nedeljo v Stožicah gostili Zadar, naslednjo tekmo v evropskem pokalu pa bodo igrali 22. oktobra pri Bahcesehirju v Istanbulu.