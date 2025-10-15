Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Tretja Olimpijina evropska v nizu: 'Vesel sem zmage, še bolj pa energije'

Ljubljana, 15. 10. 2025 08.15 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J. , J.B.
Komentarji
3

Ljubljanski košarkarji nadaljujejo sanjski začetek sezone – na šestih tekmah v treh različnih tekmovanjih so doživeli le en poraz. Nazadnje so v tretjem krogu evropskega pokala vpisali tretjo zmago v nizu in ostajajo na vrhu skupine A. To je prvi tak dosežek za ljubljanski klub na začetku sezone v moderni zgodovini tekmovanja. Pred domačimi gledalci so premagali grški Aris z 80:59.

Več videovsebin
  • Aleksej Nikolić po zmagi Cedevite nad Arisom
    00:31
    Aleksej Nikolić po zmagi Cedevite nad Arisom
  • Jaka Blažič po zmagi Cedevite nad Arisom
    01:19
    Jaka Blažič po zmagi Cedevite nad Arisom
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkarski zmaji so v Evropskem pokalu doma premagali Manreso in Aris, v gosteh pa Hapoel Jeruzalem. Vse tri omenjene ekipe imajo višje cilje, kot je le preboj v končnico, kamor neposredno vodita prvi dve mesti v skupini, naslednje štiri ekipe pa čakajo dodatne kvalifikacije. Cedevita Olimpija je v Stožice vrnila dobro in borbeno košarko ter gledalce. Na tribunah se jih je zbralo več kot 3500, vključno s približno 350 privrženci iz Soluna, ki so neumorno spodbujali svoje igralce. 

Aleksej Nikolić je odigral novo odlično tekmo.
Aleksej Nikolić je odigral novo odlično tekmo. FOTO: Luka Kotnik

Aris, ki je evropski pokal začel z zmagama v Benetkah in doma proti Hamburgu, je v torek zvečer v Stožicah zapretil le sredi zadnje četrtine, ko se je približal na 57:64, a je Aleksej Nikolić hitro rešil negotovost z dvema zaporednima trojkama. Nikolić je bil znova eden ključnih igralcev Cedevite Olimpije. V zadnji četrtini je dosegel devet točk, vse z meti za tri točke (trojke 3:6). Umoja Gibson je zbral 19 točk (vse v prvih treh četrtinah), Joseph Girard lll pa jih je zbral 16 (trojke 4:7). 
 

Preberi še Zmaji z odmevno zmago pokazali, da v Eurocupu mislijo resno

"Ob pogledu na statistiko, rezultat in dejstvo, da je to naša tretja zaporedna zmaga, sem zelo zadovoljen. Vesel sem zmage, še bolj pa energije, ki so jo igralci prikazali na igrišču, še posebej v obrambi. Zaustavili so ekipo, ki je na prvih dveh tekmah dosegla po devetdeset točk, tokrat pa so se ustavili pri devetinpetdesetih. Na koncu bi, kljub visoki razliki, morali zadeti kak met več, a ti meti so le nagrada za našo dobro odigrano obrambo," je po tretji zmagi v nizu dejal strateg Ljubljančanov Zvezdan Mitrović

Zvezdan Mitrović
Zvezdan Mitrović FOTO: Luka Kotnik

"Urnik tekem je naporen, a to je del službe. Zato je tudi zabavno. Če vprašate igralce, bodo vsi odgovorili, da raje igrajo tekme, kot trenirajo. Ko smo na igrišču, želimo dati vse od sebe in se zabavati," pa je povedal ostrostrelec Joseph Girard lll.

Varovanci trenerja Mitrovića bodo v nedeljo v Stožicah gostili Zadar, naslednjo tekmo v evropskem pokalu pa bodo igrali 22. oktobra pri Bahcesehirju v Istanbulu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka cedevita mitrović evropski pokal
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yanay
15. 10. 2025 10.30
+2
Roza ni pomembna, pomembna je energija, ki jo ekipa kaže na tekmah. Nisem pričakoval, da se bo ekipa, ki je zopet polna novih imen, tako hitro ujela. Mitrović je uspel sestaviti ekipo z ljudmi, ki niso zvezde, so pa na dobri poti, da nekateri to postanejo. Vsi po vrsti pa so borci in energija, ki jo kažejo na tekmah, nam vliva optimizem na lepo tekmovalno sezono. Seveda bo prišlo tudi do padca forme, pomembno pa je, da se ne bo predolgo vlekla. Ekipi želim čimmanj poškodb, saj tudi te lahko zmanjšajo učinkovitost ekipe.
ODGOVORI
2 0
wsharky
15. 10. 2025 09.45
+0
v roza dresih bi bili še bolj uspešni
ODGOVORI
2 2
Anion6anion
15. 10. 2025 08.55
+1
Najbolj odmevno je to da so si nadeli roza majčke.
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306