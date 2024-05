Tretja zmaga Dallasa: nerazpoloženi Clippersi in 35 točk Dončića

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.



Jason Kidd je Luki Dončiću pet minut pred koncem obračuna namenil zaslužen počitek. Slovenski zvezdnik je dosegel 35 točk, sedem skokov in 10 asistenc, kljub težavam, ki jih ima s poškodbo kolena, pa je prikazal svojo najboljšo predstavo z največ doseženemi točkami v tej seriji.

Pomembna člena ob zmagi gostov sta bila tudi drugi strelec tekme Maxi Kleber, ki je s klopi zadel pet od sedmih metov za tri točke in tako prispeval 15 točk, ter Derrick Jones, ki je dodal 12 točk, tri blokade, v obrambi pa je odlično zaustavil Paula Georgea. 34-letnik, ki je blestel na četrti tekmi je namreč dosegel le 15 točk ob metu iz igre 4/13 (31 %).

Prva četrtina je potekala v precej izenačenem in enakovrednem duhu. Mavsi so se prvič resneje odlepili sredi druge četrtine, ko je svojo tretjo trojko dosegel Kleber (33:41). Moštvo iz Teksasa je svojo prednost v nadaljevanju prvega polčasa še nekoliko povišalo in tako na odmor odšlo s +10 (46:56).

Sledili so krizni trenutki Clippersov, ki so v uvodnih sedmih minutah po prihodu iz garderobe dosegli zgolj tri točke. Na drugi strani jih je Dallas na krilih razpoloženega Dončića dosegel 17 in ušel na visokih 22 točk prednosti (50:73).