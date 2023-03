Tretji zaporedni poraz vodilnega Denverja

Mikal Bridges , ki je v New York prišel iz Phoenixa, pa je neverjetno nadaljeval kariero v dresu mrežic in popeljal Brooklyn do zmage. Ko je igral za sonca, je imel bolj obrobno vlogo, to sezono pa ima rekordno povprečje kariere s 17,2 točke na tekmo. Na svojih 12 tekmah, odkar se je pridružil Brooklynu, je 26-letnik pokazal, da je resnično sposoben zapolniti pomembno vlogo, saj je v povprečju dosegal 25,8 točke ob 51,4-odstotnem metu iz igre. Proti Denverju je bil spet prvi strelec, Nic Claxton je k zmagi prispeval 20 točk, Spencer Dinwiddie pa je 15 točkam dodal 16 podaj in šest skokov. Bridges in Dinwiddie, ki sta se mrežicam pridružila prejšnji mesec, ko je šel Kevin Durant v Phoenix, Kyrie Irving pa v Dallas, sta odigrala ključni vlogi pri preporodu ekipe. Mrežice so zmagale še na peti od zadnjih šestih tekem.

Denver je izgubil, zlata zrna so kljub trem zaporednim porazom še vedno krepko na vrhu zahodne konference, čeprav je najkoristnejši igralec (MVP) lige Jokić dosegel trojni dvojček s 35 točkami, 20 skoki in 11 podajami. S svojim 27. trojnim dvojčkom v sezoni Nikola Jokić ni mogel sam nadomestiti strelsko ubogega večera Jamala Murrayja , ki je zadel pet od 19 metov na koš, v zadnji četrtini pa zaradi bolečin v levem kolenu ni igral. Nenatančen je bil tudi Vlatko Čančar , saj je v šestih minutah na parketu zgrešil vse tri mete na koš, v statistiko pa je ob vrnitvi po poškodbi vpisal en skok in dve osebni napaki. "Težak poraz," je po tekmi dejal domači trener Michael Malone : "Naši fantje so se borili in imeli priložnost na koncu, a so ostali praznih rok ."

New York Knicks so na gostovanju pri Los Angeles Lakers zmagali s 112:108. Z zmago, pri kateri sta blestela zlasti Julius Randle s 33 in R.J. Barrett s 30 točkami, so prekinili niz treh zaporednih porazov. "Želeli smo pritisniti nanje takoj na začetku četrtega dela, ustvariti prednost, in to nam je uspelo," je dejal Barrett: "Ključ do zmage je bil, da smo vztrajali pri napadu in pokazali timsko košarko." Pri jezernikih je tudi tokrat manjkal poškodovani prvi zvezdnik LeBron James, kratkohlačniki pa so igrali brez Jalena Brunsona. Knicks so napredovali na šesto mesto vzhodne konference, medtem ko so Lakers na 11. mestu zahoda z istim izkupičkom kot Utah, Oklahoma City in New Orleans, ki so razporejeni od devetega do 12. mesta. Le tekmo zaostajajo za Minnesoto in Dallasom Luke Dončića, ki držita sedmo oziroma osmo mesto v zahodni konferenci.

Joel Embiid je s 34 točkami, z osmimi skoki ter s po štirimi blokadami in podajami popeljal Philadelphia 76ers do zmage nad Washington Wizards s 112:93. James Harden je dodal 18 točk in 14 podaj za Sixers, ki so niz zmag podaljšali na pet tekem in ostali tretji v vzhodni konferenci. New Orleans Pelicans so na krilih Treya Murphyja, ki je z 41 točkami dosegel strelski rekord kariere, premagali Portland Trail Blazers s 127:110. Murphy je zadel 13 od 20 metov iz igre, vključno z devetimi od 14 poskusov z razdalje. Darius Garland je dosegel 28 točk, Donovan Mitchell pa 23 in skupaj sta popeljala Cleveland Cavaliers do zmage v gosteh pri Charlotte Hornets s 114:108. Jalen Williams pa je z 21 točkami, desetimi podajami in s sedmimi skoki izstrelil Oklahoma City do zmage v gosteh pri San Antoniu s 102:90.



Izidi:

Denver Nuggets - Brooklyn Nets 120:122

(Vlatko Čančar: 1 skok, 2 osebni napaki za Denver)

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 108:114

Philadelphia 76ers - Washington Wizards 112:93

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 127:110

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 90:102

Los Angeles Lakers - New York Knicks 108:112