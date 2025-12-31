Že večkrat slišano: 'Moramo biti bolj fizični'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Lahko bi bili boljši. Tri četrtine smo igrali dobro košarko, potem pa jim je uspel neverjeten niz," razočaranja po porazu proti prvi ekipi vzhodne konference ni skrival Luka Dončić. Slovenski zvezdnik je bil glavni razlog, da so jezerniki pred svojimi navijači dolgo držali stik z Detroitom. Sredi tretje četrtine je zadnjič poravnal izid, potem pa je tudi njegova igra padla, saj v zadnji četrtini ni dosegel niti točke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zelo verjetno je k temu botroval udarec ob zaključku tretje četrtine, zaradi katerega je za nekaj minut odšel v garderobo, vrnil pa se je s povitim levim ramenom. A 26-letni Ljubljančan ni želel iskati izgovorov, nadaljeval je, da je Detroit enostavno igral bolj fizično in si zmago povsem zaslužil. "Stopili smo s plina. Do takrat smo igrali dovolj fizično, potem pa smo popustili," je odvrnil na vprašanje, kaj se je zgodilo po izenačenju na 97:97.

Strokovni štab Lakersov lahko boli predvsem število izgubljenih žog (20), od tega kar šest na začetku zadnje četrtine, ko se je tehtnica dokončno prevesila na stran Detroita. Dončić je bil z osmimi izgubljenimi žogami najbolj zapravljiv v vrstah jezernikov, po tekmi pa je poudaril, da si proti tako dobrim ekipam enostavno ne smejo privoščiti toliko napak. Dončić in druščina bodo priložnost za dvig forme dobili že kmalu. Čakata jih namreč dve zaporedni domači tekmi proti Memphis Grizzlies, prva bo v noči s petka na soboto, druga dva dni kasneje. Za Lakerse je bil to 11. poraz, ob 20 zmagah še naprej zasedajo peto mesto zahodne konference, medtem ko so njihovi naslednji tekmeci trenutno deveti na Zahodu z razmerjem zmag in porazov 15-18.