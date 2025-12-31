Naslovnica
Košarka

Že večkrat slišano: 'Moramo biti bolj fizični'

Los Angeles , 31. 12. 2025 08.15

Avtor:
J.B.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakersov bodo morali v novem letu hitro dvigniti svojo formo, saj so proti Detroitu izgubili še četrtič na zadnjih petih tekmah, pri čemer v oči bode predvsem katastrofalna zadnja četrtina. To je na novinarski konferenci izpostavil tudi Luka Dončić, ki je dosegel 30 točk in 11 asistenc.

"Lahko bi bili boljši. Tri četrtine smo igrali dobro košarko, potem pa jim je uspel neverjeten niz," razočaranja po porazu proti prvi ekipi vzhodne konference ni skrival Luka Dončić

Slovenski zvezdnik je bil glavni razlog, da so jezerniki pred svojimi navijači dolgo držali stik z Detroitom. Sredi tretje četrtine je zadnjič poravnal izid, potem pa je tudi njegova igra padla, saj v zadnji četrtini ni dosegel niti točke.

Zelo verjetno je k temu botroval udarec ob zaključku tretje četrtine, zaradi katerega je za nekaj minut odšel v garderobo, vrnil pa se je s povitim levim ramenom. A 26-letni Ljubljančan ni želel iskati izgovorov, nadaljeval je, da je Detroit enostavno igral bolj fizično in si zmago povsem zaslužil.

"Stopili smo s plina. Do takrat smo igrali dovolj fizično, potem pa smo popustili," je odvrnil na vprašanje, kaj se je zgodilo po izenačenju na 97:97.

Preberi še Visok poraz Lakersov za slovo od 2025

Strokovni štab Lakersov lahko boli predvsem število izgubljenih žog (20), od tega kar šest na začetku zadnje četrtine, ko se je tehtnica dokončno prevesila na stran Detroita. Dončić je bil z osmimi izgubljenimi žogami najbolj zapravljiv v vrstah jezernikov, po tekmi pa je poudaril, da si proti tako dobrim ekipam enostavno ne smejo privoščiti toliko napak.

Dončić in druščina bodo priložnost za dvig forme dobili že kmalu. Čakata jih namreč dve zaporedni domači tekmi proti Memphis Grizzlies, prva bo v noči s petka na soboto, druga dva dni kasneje. Za Lakerse je bil to 11. poraz, ob 20 zmagah še naprej zasedajo peto mesto zahodne konference, medtem ko so njihovi naslednji tekmeci trenutno deveti na Zahodu z razmerjem zmag in porazov 15-18.

košarka luka dončić los angeles lakers detroit pistons

Visok poraz Lakersov za slovo od 2025

