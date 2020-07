Trifunović bo pomočnik Kokoškova pri Fenerju

Sedeminštiridesetletni Rado Trifunović je s turškim in evroligaškim velikanom podpisal dvoletno pogodbo. V Carigrad se seli v začetku avgusta, ko bo z novim klubom začel priprave na prihajajočo sezono. Nekdanji selektor Slovenije in trenutni selektor srbske izbrane vrste Igor Kokoškov je v prvih julijskih dneh na klopi evroligaškega Fenerbahčeja nasledil rojaka Željka Obradovića, ki je turško zasedbo vodil zadnjih sedem let.

Kokoškov je hitro začel s sestavo ekipe in trenerskega štaba, v katerem si je za pomočnika zaželel tudi Trifunovića. Slednji je s turškim velikanom dosegel dogovor za dvoletno sodelovanje in bo tako že v začetku avgusta odpotoval v Carigrad ter s preostalim strokovnim štabom začel priprave na novo sezono. Kokoškov se bo ekipi pridružil po koncu sezone lige NBA, kjer še opravlja vlogo pomočnika trenerja pri Sacramentu.

Trifunović je vse od leta 2012 deloval na Košarkarski zvezi Slovenije. Uvodoma je skrbel za najmlajše reprezentančne generacije kot vodja regijskega selekcioniranja, poleti 2014 in 2015 je vodil slovensko B reprezentanco, od leta 2015 do 2017 pa v štabu reprezentance opravljal delo pomočnika selektorjev Jureta Zdovca in Igorja Kokoškova. Nato se je nepozabnega leta 2017 veselil tudi naslova evropskega prvaka, po odhodu Kokoškova pa sam sedel na selektorski stolček. Slovenijo je vodil v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 ter v aktualnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2022.