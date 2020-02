Trifunović miri strasti: Imamo igralce, ki lahko prevzamejo odgovornost

"Sigurno ni ravno najlepše začeti s porazom,"je v pogovoru z našo Sanjo Modrić po porazu s 75:77 v Sombotelu dejal selektor Radovan Trifunović. Ta je po neuspešnih kvalifikacijah za minulo svetovno prvenstvo s porazom začel še kvalifikacijske boje za nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo gostile Nemčija, Češka, Gruzija in Italija. Tam bi slovenski košarkarji lahko zaigrali kot branilci naslova iz Istanbula 2017, a zdi se, da bo naloga ob Madžarih, Avstrijcih in Ukrajincih vse prej kot rutinska, četudi na zaključni turnir vodijo prva tri mesta.

"Želeli smo si zmagati to tekmo, vedeli smo, da bo vroč teren,"je ob obisku studia Kanala A nadaljeval Trifunović. "Nekako smo imeli tekmo pod kontrolo večino časa, ampak v dveh naletih smo to kontrolo izgubili za kratek čas in seveda so Madžari to znali izkoristiti in prišli do te zmage, ki vsekakor ni prišla v pravem času za nas. Hoteli smo začeti z zmago, hoteli smo začeti ta cikel z naletom, a žal ni šlo."