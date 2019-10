Trifunović na delovnem obisku pri Dragiću in Lakoviču

Selektor moške članske reprezentance Rado Trifunović in njegov pomočnik Jernej Valentinčič sta se najprej ustavila v Münchnu in se za nekaj dni priključila pripravam Bayerna in trenerskemu štabu Dejana Radonjića (nekdanji trener Budućnosti in Crvene zvezde), ki nastopa tudi v evroligaški konkurenci. Nato sta v Ulmu obiskala še istoimenski klub, ki ga od letos vodi Jaka Lakovič, v kadru pa je slovenski reprezentant Zoran Dragić.

Kvalifikacije za EuroBasket 2021 bo reprezentanca začela februarja prihodnje leto. 20. februarja jih najprej čaka gostovanje na Madžarskem, 23. februarja pa se bodo v dvoboju z Avstrijo predstavili še domačim navijačem. V skupini F bodo tekmeci Slovencev še Ukrajinci. "Vesel sem, da na Košarkarski zvezi Slovenije še najprej nadaljujemo odlično sodelovanje s številnimi priznanimi trenerji in klubi. Trenerju Dejanu Radonjiću in vodstvu Bayerna se zahvaljujem za gostoljubje in novo odlično trenersko izkušnjo. Mislim, da sva z Jernejem ponujeno priložnost za dodatno usposabljanje, pridobivanje izkušenj ter izmenjavo mnenj dobro izkoristila. Z navdušenjem pa sva pričakala tudi srečanje z Zoranom Dragićem in Jako Lakovičem. V novi sredini dobro delata in užitek ju je spremljati v dvorani. V druženju z obema bo glavna tema pogovorov razumljivo reprezentančna izbrana vrsta," je povedal selektor Trifunović v izjavi za javnost.