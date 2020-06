Trije novi pozitivni testi med košarkarji lige NBA

Trije košarkarji severnoameriške lige NBA so bili ob testiranjih lige pozitivni na novi koronavirus, je sporočilo vodstvo tekmovanja. To so Jabari Parker in Alex Len iz vrst ekipe Sacramento Kings ter Malcolm Brogdon, ki igra za Indiana Pacerse. Vsi trije pričakujejo, da bodo nared za julijsko nadaljevanje sezone oziroma začetek skupinskih priprav v zabaviščnem parku Walt Disney World.

icon-expand Brogdon (v belem dresu) zabija med obračunom s Toronto Raptorsi. FOTO: AP "Pred nekaj dnevi sem opravil test in izvedel, da sem pozitiven na covid-19, zato sem šel takoj v samoosamitev v Chicago, kjer bom tudi ostal, dokler ne ozdravim," je dejal Jabari Parker."Počutim se dobro, lepo okrevam. Veselim se, da se bom priključil soigralcem v Orlandu, ko se vrnemo na parket za nadaljevanje sezone," je še povedal košarkar Sacramento Kingsov. Center Alex Lenje pozneje prek Instagrama prav tako objavil, da ima covid-19, pozitiven test Malcolma Brogdonapa je potrdila uradna spletna stran Indiana Pacersov. Med košarkarji, ki so zboleli za covidom-19, je bil sicer ta teden tudi srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki je prav tako razkril pozitiven test. Zaradi covida-19 je moral prestaviti vrnitev v ZDA, kjer kot center igra za Denver Nuggetse. Jokić je bil pozitiven po druženju z rojakom Novakom Đokovićemna Adria Touru. Liga NBA, ki je marca prekinila sezono zaradi koronavirusne pandemije, bi se morala nadaljevati 30. julija v kompleksu Walt Disney World na Floridi. Tam bo 22 ekip odigralo osem krogov rednega dela, po katerih bo znanih 16 ekip za končnico. Prvak lige bo znan najpozneje 12. septembra.