Trije slovenski košarkarji v Avstriji suspendirani zaradi suma prirejanja izidov

Avstrijski klub je z vsemi tremi vpletenimi že prekinil sodelovanje, odbor za integriteto avstrijske košarkarske zveze pa je slovenske košarkarje suspendiral za deset dni in sprožil disciplinski postopek. "Dogodki so nas popolnoma presenetili, predvsem pa pretresli, zato že sodelujemo z ustreznimi organi in nacionalno košarkarsko zvezo, da bi v situacijo vnesli jasnost in preglednost," je v izjavi povedal Markus Schwab, športni direktor košarkarske sekcije Raiders. V ekipi avstrijskega moštva so trije slovenski košarkarji, in sicer Žiga Habat, Jernej Ledl ter Gašper Jordan Rojko. Podoben primer se je zgodil januarja 2020, ko je avstrijska policija zaradi suma prirejanja izidov takrat aretirala pet profesionalnih košarkarjev graškega kluba UBSC Raiffeisen, dva Američana in tri košarkarje z območja bivše Jugoslavije. Takrat so za prvoligaški klub igrali trije igralci iz nekdanje Jugoslavije, med njimi Slovenec Drago Brčina.

Kot dodaja APA, so bili trije izmed njih obtoženi škode v višini več kot 300.000 evrov, za druga dva pa je tožilstvo predvidelo zneske v višini več kot pet tisoč, a manj kot 300.000 evrov.

Septembra lani pa je v Gradcu potekal sodni proces zaradi domnevnega prirejanja izidov nogometnih tekem z glavnima osumljencema iz Slovenije ter Bosne in Hercegovine.