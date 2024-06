Trikratni MVP lanske sezone ostaja v Celju

Thayna Silva je bila MVP pokalnega turnirja, rednega dela regionalne lige Waba ter finala državnega prvenstva. Celjanke so to sezono osvojile vsa tri omenjena tekmovanja. Na tekmah lige Waba je Silva v povprečju dosegala 16,9 točke in 7,6 skoka na tekmo, v državnem prvenstvu pa 14 točk in nekaj manj kot sedem skokov. "Res sem zelo srečna, da bom celjski dres nosila tudi v prihodnji sezoni. V Celju se odlično počutim, izjemno sem se ujela s soigralkami, trenerskim kadrom in vodstvom kluba. Hvala za novo priložnost in zaupanje. Verjamem, da bomo tudi v prihodnji sezoni v Celje prinesli nove lovorike," je v uradni izjavi za javnost dejala izvrstna 28-letna Brazilka.