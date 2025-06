Triler pripadel Indiani: Haliburton v zadnji sekundi za zmago

V prvi tekmi finala lige NBA so Indiana Pacers pripravili izjemno presenečenje in premagali Oklahoma City Thunder z rezultatom 111:110. Junak večera je bil Tyrese Haliburton , ki je z natančnim metom 0,3 sekunde pred koncem prinesel zmago svoji ekipi.

Pacersi so v zadnji četrtini nadoknadili 15 točk zaostanka, kar je njihov četrti takšen preobrat v letošnjih končnicah. Haliburton je s tem dosegel že četrti odločilni koš v teh končnicah, kar ga postavlja ob bok legendam, kot je Reggie Miller .

Kljub 25 izgubljenim žogam so Pacersi pokazali izjemno borbenost. Pascal Siakam je prispeval 19 točk in 10 skokov, medtem ko je Haliburton tekmo končal s 14 točkami, 10 skoki in šestimi asistencami.

Na drugi strani je Shai Gilgeous-Alexander za Oklahomo dosegel 38 točk, vendar njegova ekipa ni uspela zadržati prednosti v zaključku tekme. Trener Pacersov, Rick Carlisle, je pohvalil odločnost svoje ekipe in poudaril pomen zaupanja med igralci.