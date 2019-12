Triler v Tivoliju po dveh podaljških pripadel Cedeviti Olimpiji

Čeprav so Beograjčani v Ljubljano prišli kot zadnjeuvrščeno moštvo, so se predstavili kot izjemno nadarjena in motivirana ekipa. Hitro so prevzeli pobudo in vodili večino tekme. V 34. minuti so imeli enajst točk naskoka (78:67). Nato so se košarkarji Olimpije prebudili in manj kot sekundo do konca rednega dela je bil rezultat na semaforu izenačen pri 85:85. Ko je Jaka Blažič dosegel koš za dve, je kazalo, da bodo Ljubljančani le izvlekli zmago, saj je bilo do konca le še 0,4 sekunde. A gostom je uspel neverjeten koš za izenačenje in prvi podaljšek, ko je podajo iz avta kronal Marko Simonović.

V prvem podaljšku je kazalo na zmago Mege, a je imel slovenski reprezentant Blažič svojo računico. S trojko ob zvoku sirene je poskrbel za drugi podaljšek, kar je, kot se je kasneje izkazalo, dokončno potrlo goste, ki se do konca niso več sestavili. Ob rezultatu 107:99 je bilo dokončno jasno, da bodo dve točki ostali doma, s čimer je Olimpija vsaj začasno skočila pred Bodučnost na prvem mestu lestvice lige Aba.