Tristan Thompson je želel vse, a ni dobil nič

V noči na sredo smo v mestu bratske ljubezni spremljali zanimiv obračun vzhodne konference med 76ersi in gosti iz Clevelanda. Čeprav so domači veljali za velike favorite, so gostje še dobri dve minuti pred koncem vodili za pet točk. Nato pa so si privoščili preveč napak, med katerimi je izstopala tista Tristana Thompsona, kar so odlični košarkarji Philadelphie znali kaznovati za sedmo zmago sezone.

Thompson letos dosega 16,5 točk in 11,4 skoka na tekmo. FOTO: AP Dve minuti in 46 sekund pred koncem rednega dela so Cleveland Cavaliersi v Wells Fargo Centru vodili s petimi točkami prednosti, ob tem pa imeli še napad.Cedi Osmanje poslal slabo podajo iz avta, ki jo je bil primoran reševati Tristan Thompson. Ta jo je v posest dobil šele pod svojim košem, za nameček pa ga je pokrival bistveno hitrejši in spretnejšiBen Simmons. A 206 centimetrov visokemu centru je uspelo lepo preigravanje, po katerem je Avstralec izpadel iz igre, do izteka napada pa so imeli Cavsi še vedno okoli pet sekund – dovolj časa za pripravo kolikor toliko nevarne akcije. A Thompson je imel svojo računico. Preigravanje, ki ga zagotovo ni pričakoval nihče, je želel nadgraditi z metom za tri v slogu Stepha Curryja, kar pa mu ni uspelo. Ravno nasprotno, 28-letnik ni bil niti blizu uspeha, saj ni zadel niti obroča. Že v naslednjem napadu so domačini znižali zaostanek po košu Tobiasa Harrisa, v nadaljevanju pa jim je celo uspelo pripraviti preobrat za sedmo zmago sezono sezone. Na koncu je bilo 98:97. Thompson – srečanje je končal s 17 točkami in 12 skoki – sicer letos za tri meče kar 50-odstotno, a omeniti velja, da je na prvih desetih tekmah poizkusil le šestkrat.