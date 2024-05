Trojka Dončića tri sekunde pred koncem Dallasu prinesla zmago

Košarkarji Dallasa so na drugi tekmi konferenčnega finala proti Minnesoti velik del obračuna zaostajali, v zadnji četrtini pa so se uspeli vrniti v tekmo, ki jo je z uspešnim metom za tri točke tri sekunde pred koncem odločil Luka Dončić. Mavsi so slavili z izidom 109:108, v zmagah zdaj vodijo z 2:0, slovenski zvezdnik pa je vknjižil nov trojni dvojček (32 točk, 13 podaj, 10 skokov).

OGLAS

Tekmo v Minneapolisu sta z atraktivno akcijo otvorila Luka Dončić in Daniel Gafford ter Timberwolvese po vsega 34 sekundah prisilila v minuto odmora. Natanko dve minuti po začetku tekme je Dončić gostujoče navijače navdušil s prvo trojko na tekmi, Minnesota pa je preko Rudyja Goberta in Anthonyja Edwardsa izid poravnala na sedem. Nadaljevanje je pripadlo domačinom, Dončić pa je pod osebno napako prišel do novih dveh točk, izkoristil dodatni prosti met in poskrbel za novo izenačenje. V nadaljevanju uvodne četrtine je Dallas igral brez slovenskega zvezdnika, košarkarji Minnesote so bili za odtenek učinkovitejši in po prvih 12 minutah vodili z 32:26.

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks FOTO: AP icon-expand

Varovanci Chrisa Fincha so prednost v drugi četrtini povišali na +12, z novim odličnim metom za tri točke jih je za nekaj trenutkov ohladil Dončić, dvorano pa sta s trojkama na drugi strani na noge ponovno dvignila Mike Conley in Naz Reid. Predvsem na račun slabega meta Dallasa iz igre je zaostanek gostov v nadaljevanju ostajal precej visok, v končnici četrtine pa so se Mavsi vendarle prebudili in se z delnim izidom 0:6 rahlo približali. Zadnjo besedo v prvem polčasu je imel Dallas, ki tega ni uspel izkoristiti. Moštvi sta na odmor odšli ob izidu 60:48.

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks FOTO: AP icon-expand

Uvodni trenutki drugega polčasa so minili v znamenju slabega meta iz igre na obeh straneh, ekipi pa sta točke v glavnem dosegali izza črte prostih metov. Volkovi so po treh minutah ponovno vodili za 16 točk, gostje pa so na krilih slovenskega asa z delnim izidom 3:13 zaostanek po dolgem času zmanjšali na enomestno številko (71:65). Dallas se je nato približal na vsega dve točki zaostanka, Minnesota pa se je v zaključku četrtine nekoliko pobrala in preko trojke Reida v izdihljajih četrtine prišla do prednosti sedmih točk (86:79).

Kyrie Irving in Luka Dončić na tekmi proti Minnesoti FOTO: AP icon-expand

Zadnja četrtina se je začela povsem po notah Mavsov, ki so s požrtvovalno igro po slabih dveh minutah igre v nadaljevanju prevzeli prednost. Za preobrat sta poskrbela Kyrie Irving in P. J. Washington, razpoloženi Reid pa gostom ni dovolil zadržati vodstva. Dončić je v nadaljevanju s podajo čez celo igrišče zaposlil Gafforda, ki je z neverjetnim zaključkom poskrbel za novo prednost, izid pa je na drugi strani poravnal Reid, ki je po sedmih zadetih trojkah z atraktivnim zabijanjem na svoj konto dodal še dve točki. Ekipi sta se skozi velik del zadnje četrtine izmenjevali v vodstvu, Irving pa je minuto in pol pred koncem tekme zgrešil oba prosta meta in Timberwolvesom ponudil priložnost, da zbežijo na prednost dveh posesti. To jim je tudi uspelo, Irving pa je na drugi strani minuto pred zadnjim zvokom sirene zaostanek znižal na dve točki. Ekipi sta si v nadaljevanju privoščili nekaj napak, Mavsi pa so se v odločilnih 13 sekund podali z napadom in dvema točkama zaostanka. Dončić je prevzel odgovornost, izigral Goberta in z metom za tri točke Dallas popeljal do nove zmage.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči