Trojni dvojček Dončića za novo zmago Dallasa

Luka Dončić se v novi sezoni ne ustavlja. Košarkarji Dallasa so na gostovanju pri Memphisu uprizorili festival trojk in zadeli kar 23 metov za tri točke iz 47 poskusov. Dončić je bil natančen šestkrat, Derrick Jones Jr. in Grant Williams pa po štirikrat. Zaradi poškodbe je na obračunu proti Grizlijem manjkal Kyrie Irving, a se njegova odsotnost ni preveč poznala.

Uvodne minute tekme so pripadle varovancem Jasona Kidda, ki so povedli z rezultatom 17:9, a z nekaj napakami domačinom dopustili hiter povratek v igro. Končnica prve četrtine se je odvila po planu Memphisa, ki je po 12 minutah srečanja vodil z rezultatom 36:30. Kidd je v začetku druge četrtine Dončiću namenil nekaj počitka, gostje pa so kljub temu uspeli rezultat obrniti v svoj prid. Po Dončićevem povratku na igrišče so Mavsi prednost še povišali in na polčas odšli z rezultatom 67:61, slovenski zvezdnik pa je imel po polovici tekme na kontu 22 točk.