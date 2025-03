Trojni dvojček in slab strelski večer jeznega Dončića za poraz Lakersov

Luka Dončić je na obračunu Los Angeles Lakersov z Brooklyn Nets zabeležil 22 točk, 12 skokov in 12 asistenc, a nov trojni dvojček ni bil dovolj za zmago proti enem najslabših moštev v ligi, saj so Jezerniki klonili z izidom 111:108.

Los Angeles Lakers so v New York prispeli brez poškodovanih LeBrona Jamesa, Jaxsona Hayesa, Doriana Finneyja-Smitha in Ruija Hachimure. Njihova odsotnost se je pričakovano poznala, Luka Dončić pa je zadel zgolj osem od 26 metov iz igre (3/10 za tri točke). Dodal je 12 skokov in asistenc, dve ukradeni žogi in pet izgubljenih žog.

Luka Dončić ni bil zadovoljen s predstavo sodnikov na obračunu z Netsi FOTO: AP icon-expand

Lakersi so po prvi četrtini vodili 28:16, za kar je bil najbolj zaslužen Gabe Vincent, ki je v tem delu igre zadel vseh pet metov iz igre, v drugi četrtini pa so domači odgovorili in ob polčasu vodili za točko (48:47). Luka Dončić v drugem polčasu ni popravil meta iz igre, pri Netsih pa so najbolj izstopali Cameron Johnson in Keon Johnson, ki sta tekmo zaključila z 18 točkami ter rezervist Noah Clowney, ki je dodal 19 točk.

Lakersi so kljub slabemu strelskemu učinku Dončića bili blizu zmage. Minuto in 50 sekund pred koncem je Vincent zadel trojko za zaostanek 98:101, v naslednjem napadu je z novo trojko odgovoril nekdanji košarkar Jezernikov D'Angelo Russell, 12 sekund pred koncem pa je Dončić s trojko svoje moštvo približal na zgolj dve točki zaostanka (106:108). V naslednjem napadu je Clowney s košem ob prekršku Netse spravil na varno razdaljo petih točk (106:111) in koš Austina Reavesa tri sekunde pred koncem ni zadostoval za preobrat Lakersov. Netsi so zmagali prvič po sedmih zaporednih porazih, Lakersi pa so doživeli drugi zaporedni poraz. Moštvo Luke Dončića naslednji obračun čaka v noči na petek po našem času, ko se bo znova udarilo z moštvom iz vzhodne konference, saj bodo v gosteh igrali proti Milwaukee Bucks, serijo štirih zaporednih gostovanj pa bodo zaključili v noči na soboto po našem času, ko se bodo udarili z Denver Nuggets.

