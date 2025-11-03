Trojni dvojček izvrstnega Dončića za novo zmago Lakersov

Košarkarji Los Angeles Lakersov so na krilih odličnega Luke Dončića, ta je prispeval 29 točk, 11 skokov in 10 podaj, prišli do nove zmage v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Jezerniki so bili tokrat v Crypto.com Areni boljši od zasedbe Miami Heat s 130:120. Ob Dončiću sta se pri domačih izkazala tudi Austin Reaves s 26 točkami, odkritje z začetka sezone Jake Laravia pa jih je dodal 25.