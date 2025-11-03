Svetli način
Trojni dvojček izvrstnega Dončića za novo zmago Lakersov

Los Angeles, 03. 11. 2025 06.08

Košarkarji Los Angeles Lakersov so na krilih odličnega Luke Dončića, ta je prispeval 29 točk, 11 skokov in 10 podaj, prišli do nove zmage v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Jezerniki so bili tokrat v Crypto.com Areni boljši od zasedbe Miami Heat s 130:120. Ob Dončiću sta se pri domačih izkazala tudi Austin Reaves s 26 točkami, odkritje z začetka sezone Jake Laravia pa jih je dodal 25.

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Miami Heat 130:120 (43:36, 34:27, 25:35, 28:22)
(Luka Dončić: 29 točk, 11 skokov in 10 podaj za Los Angeles Lakers).

