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Košarka

Trump se je obregnil (tudi) ob Dončićevo menjavo: Najslabša kupčija v zgodovini športa

Dallas, 10. 09. 2026 08.01 pred 1 uro 3 min branja 32

Avtor:
M.J.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu v pričakovano dolgem nagovoru lep del pozornosti namenil tudi športnim temam. Natančneje košarkarski. Obregnil se je v menjavo našega Luka Dončića iz Dallasa v Los Angeles in jo označil kar kot eno najslabših kupčij v zgodovini športa.

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Ameriški predsednik Donald Trump je med nastopom v Dallasu presenetljivo spregovoril tudi o eni najbolj odmevnih potez v zgodovini košarkarske lige NBA, menjavi Luka Dončića iz Dallas Mavericks v Los Angeles Lakers. Po njegovem mnenju gre morda celo za najslabšo menjavo v zgodovini športa.

Luka Dončić v dresu ekipe Los Angeles Lakers
Luka Dončić v dresu ekipe Los Angeles Lakers
FOTO: AP

Čeprav sta od šokantne menjave 27-letnega Ljubljančana minili že skoraj dve leti, ta še vedno buri duhove med navijači in košarkarsko javnostjo. Zdaj se je v razpravo vključil tudi ameriški predsednik Trump. Med osrednjim govorom na prvem kongresu republikanske stranke pred vmesnimi volitvami v Dallasu je javno kritiziral odločitev vodstva Dallas Mavericks, da se odreče slovenskemu zvezdniku.

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"Priznati moram, da te menjave ne razumem. Ni bila dobra. Kaj pa jaz vem o košarki? Je šlo za Luko? Morda bi morali to menjavo ponoviti. Sam ves čas sklepam nove posle. Razumem se na posle. Toda tistega pa nisem povsem razumel. To bi lahko bila najslabša menjava v zgodovini športa," je v dvorani American Airlines Center, domačem prizorišču Dončićeve nekdanje košarkarske ekipe Dallas Mavericks, med drugim dejal Trump.

Posel, ki je pretresel ligo NBA

V eni največjih menjav zadnjih let so Los Angeles Lakers v sezoni 2024/25 pridobili Luko Dončića, Maxija Kleberja in Markieffa Morrisa. V Dallas sta se preselila Anthony Davis in Max Christie, Mavericks pa so prejeli tudi izbor v prvem krogu nabora leta 2029. Poteza je povzročila pravi pretres v ligi NBA. 

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Dončić je le nekaj mesecev pred tem Dallas popeljal do velikega finala NBA in večkrat poudaril, da želi celotno kariero preživeti v Teksasu. Zato ga je odločitev vodstva kluba močno presenetila.

Luka Dončić v dresu ekipe Dallas Mavericks
Luka Dončić v dresu ekipe Dallas Mavericks
FOTO: AP

Po poročanju ameriških medijev so bili v Dallasu vse bolj nezadovoljni z njegovo telesno pripravljenostjo, zato so se odločili za menjavo in prihod Anthonyja Davisa, okoli katerega so želeli zgraditi moštvo z izrazito obrambno identiteto. Navijači Mavericks so potezo sprejeli z ogorčenjem, protesti pred dvorano pa so trajali še dolgo po sklenitvi posla.

Dallas še vedno plačuje visoko ceno

Menjava se za Dallas ni izšla po načrtih. Moštvo je v naslednji sezoni slabo začelo tekmovanje, nezadovoljstvo navijačev pa je postajalo vse glasnejše. Lastnik kluba Patrick Dumont je zato novembra odstavil generalnega direktorja Nica Harrisona, ki je veljal za glavnega pobudnika menjave. 

Nico Harrison
Nico Harrison
FOTO: AP

Tudi Anthony Davis se v Dallasu ni uspel uveljaviti, saj so ga spremljale poškodbe. Za Mavericks je odigral le 20 tekem, nato pa je klub opustil prvotni načrt in ga poslal v Washington.

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Dallas je medtem začel novo obdobje. Vodstvo je prevzel Masai Ujiri, na mesto glavnega trenerja pa je prišel Dusty May, ki je nasledil Jasona Kidda

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Čeprav prihod mladega zvezdnika Cooperja Flagga navijačem prinaša nekaj optimizma, bo menjava Luka Dončića še dolgo ostala ena najbolj kontroverznih odločitev v zgodovini franšize in lige NBA.

Razlagalnik

Nabor ali 'draft' je letni dogodek v ligi NBA, kjer moštva izbirajo nove igralce, ki vstopajo v ligo, običajno neposredno iz univerzitetnih programov ali mednarodnih lig. Sistem je zasnovan tako, da pomaga ohranjati ravnotežje v ligi, saj imajo ekipe, ki so v prejšnji sezoni dosegle slabše rezultate, večjo verjetnost za pridobitev višjega izbora, kar jim omogoča dostop do najbolj nadarjenih mladih košarkarjev.

Jason Kidd je eden najbolj prepoznavnih košarkarjev v zgodovini lige NBA, ki je svojo igralsko kariero zaključil kot član šampionske ekipe Dallas Mavericks leta 2011. Kot organizator igre je slovel po svojem izjemnem pregledu nad igro in podajalskih sposobnostih, po koncu kariere pa se je uspešno preusmeril v trenerske vode, kjer je vodil več moštev, vključno z Dallasom, kjer je bil zadolžen za razvoj ekipe okoli nosilcev igre.

V ameriškem profesionalnem športu izraz 'franšiza' označuje posamezno ekipo, ki je članica lige. Za razliko od evropskih športnih klubov, ki so pogosto del širših športnih društev, so ekipe v ligah, kot je NBA, samostojne poslovne enote. Lastniki franšiz imajo pravico do nastopanja v ligi, upravljanja z blagovno znamko in igralskim kadrom, pri čemer so te ekipe pogosto tesno povezane z določenim mestom ali regijo, vendar se lahko v primeru poslovnih odločitev tudi selijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI32

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abigail
10. 09. 2026 09.51
Naj raje poskrbi, da zaključi vojne, ki jih je sprožil in ki jih sploh ne razume...
Odgovori
0 0
rok1211
10. 09. 2026 09.50
prav ima
Odgovori
0 0
abigail
10. 09. 2026 09.49
Trump se pač na vse načine trudi, da bi vsaj nekaj pristašev in volilcev še obdržal in se pri tem vtika v vse, kar mu sploh ni treba in ni od tega nobene koristi.
Odgovori
+1
1 0
Jurkec
10. 09. 2026 09.47
Tu pa ima ded popolnoma prav.
Odgovori
+2
2 0
Emyy
10. 09. 2026 09.47
Tramp vegeta
Odgovori
+0
1 1
Posteni
10. 09. 2026 09.44
Tramp bo pa ze vedu..
Odgovori
0 0
mackon08
10. 09. 2026 09.42
Rumeni javno podkupuje volivce in za to mu še ploskajo.
Odgovori
+2
4 2
klop12
10. 09. 2026 09.41
ta se itak na vse spozna
Odgovori
+1
3 2
Rock8
10. 09. 2026 09.38
A se moraš v vse vpletat,zate je vse sama kupčija,zadavil se boš s tem denarjem...
Odgovori
+1
3 2
Slovenska pomlad
10. 09. 2026 09.36
Dober je
Odgovori
+2
2 0
Zvonko Kregar
10. 09. 2026 09.34
Gre samo za finančno potezo NBA, žrtev vsega tega pa žal Luka
Odgovori
+1
1 0
96bimBo
10. 09. 2026 09.27
Vem, kdo je Trump. Ne vem pa, kdo je Doncic.
Odgovori
-2
5 7
ŠeVednoPlešem
10. 09. 2026 09.25
Večinska lastnica ekipe Mavericks je družina Miriam Adelson, velike donatorke republikanske stranke, ki vodi igralniško družbo Las Vegas Sands in je tesno povezana s Trumpom ... (kobajagi Trump o menjavi Dončića ni vedel, to lahko verjamejo samo tisti najbolj naivni, tisti, ki računajo na Trumpovo "volilno darilo" 5000 dolarjev)
Odgovori
-3
2 5
čebelinko
10. 09. 2026 09.23
To je bilo vse zmenjeno s "šefi" NBA. Dallas je dobil prvi izbor v moški in v ženski ekipi, čeprav so imeli samo procent ali dva možnosti (ponavadi ga dobijo ekipe na dnu lestvice). Še zdaj grozna menjava, ampak je zadaj še marsikaj, kar niso dali v javnost. Grešni kozel je bil pa Nico Harrison, čeprav sam tega prav gotovo ne bi mogel izpeljati. Odločitev je podal lastnik ekipe (da Luki ni treba izplačati max pogodbe), ampak ni imel jajc, da bi sam stopil pred kamero.
Odgovori
+3
3 0
bobiv
10. 09. 2026 09.21
Donči, a sedaj še košarko igraš? Vseznalec!
Odgovori
+3
4 1
Rookoko
10. 09. 2026 09.20
Zakaj zopet prva novica o narcisu??? Nic pametnega od njega in od 24ur dobi prvo novico.
Odgovori
-4
3 7
brusilec
10. 09. 2026 09.09
pravi orangutan expert.. vse ve, samo kako voditi državo ne.
Odgovori
+4
8 4
motorist_mb
10. 09. 2026 09.01
Oranžni ma prav,se ni dementn 🤣
Odgovori
+9
11 2
Paradox
10. 09. 2026 09.00
Aha aha. Kje so Epsteinovi dokumenti? Vse kar dela zadnje leto, je samo distrakcija od glavnega problema.
Odgovori
+4
10 6
lokson
10. 09. 2026 09.13
Malinovček, v teh dokumentih, je Trump še najmanjši igralec.
Odgovori
+2
4 2
_endrug
10. 09. 2026 08.48
Kar je za enega slaba kupčija, je za drugega lahko dobra kupčija. Odvisno od zornega kota.
Odgovori
+7
8 1
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