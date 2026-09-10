Trump se je obregnil (tudi) ob Dončićevo menjavo: Najslabša kupčija v zgodovini športa

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Ameriški predsednik Donald Trump je med nastopom v Dallasu presenetljivo spregovoril tudi o eni najbolj odmevnih potez v zgodovini košarkarske lige NBA, menjavi Luka Dončića iz Dallas Mavericks v Los Angeles Lakers. Po njegovem mnenju gre morda celo za najslabšo menjavo v zgodovini športa.

Luka Dončić v dresu ekipe Los Angeles Lakers FOTO: AP

Čeprav sta od šokantne menjave 27-letnega Ljubljančana minili že skoraj dve leti, ta še vedno buri duhove med navijači in košarkarsko javnostjo. Zdaj se je v razpravo vključil tudi ameriški predsednik Trump. Med osrednjim govorom na prvem kongresu republikanske stranke pred vmesnimi volitvami v Dallasu je javno kritiziral odločitev vodstva Dallas Mavericks, da se odreče slovenskemu zvezdniku.

"Priznati moram, da te menjave ne razumem. Ni bila dobra. Kaj pa jaz vem o košarki? Je šlo za Luko? Morda bi morali to menjavo ponoviti. Sam ves čas sklepam nove posle. Razumem se na posle. Toda tistega pa nisem povsem razumel. To bi lahko bila najslabša menjava v zgodovini športa," je v dvorani American Airlines Center, domačem prizorišču Dončićeve nekdanje košarkarske ekipe Dallas Mavericks, med drugim dejal Trump.

Posel, ki je pretresel ligo NBA

V eni največjih menjav zadnjih let so Los Angeles Lakers v sezoni 2024/25 pridobili Luko Dončića, Maxija Kleberja in Markieffa Morrisa. V Dallas sta se preselila Anthony Davis in Max Christie, Mavericks pa so prejeli tudi izbor v prvem krogu nabora leta 2029. Poteza je povzročila pravi pretres v ligi NBA.

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Dončić je le nekaj mesecev pred tem Dallas popeljal do velikega finala NBA in večkrat poudaril, da želi celotno kariero preživeti v Teksasu. Zato ga je odločitev vodstva kluba močno presenetila.

Luka Dončić v dresu ekipe Dallas Mavericks FOTO: AP

Po poročanju ameriških medijev so bili v Dallasu vse bolj nezadovoljni z njegovo telesno pripravljenostjo, zato so se odločili za menjavo in prihod Anthonyja Davisa, okoli katerega so želeli zgraditi moštvo z izrazito obrambno identiteto. Navijači Mavericks so potezo sprejeli z ogorčenjem, protesti pred dvorano pa so trajali še dolgo po sklenitvi posla.

Dallas še vedno plačuje visoko ceno

Menjava se za Dallas ni izšla po načrtih. Moštvo je v naslednji sezoni slabo začelo tekmovanje, nezadovoljstvo navijačev pa je postajalo vse glasnejše. Lastnik kluba Patrick Dumont je zato novembra odstavil generalnega direktorja Nica Harrisona, ki je veljal za glavnega pobudnika menjave.

Nico Harrison FOTO: AP

Tudi Anthony Davis se v Dallasu ni uspel uveljaviti, saj so ga spremljale poškodbe. Za Mavericks je odigral le 20 tekem, nato pa je klub opustil prvotni načrt in ga poslal v Washington.

Dallas je medtem začel novo obdobje. Vodstvo je prevzel Masai Ujiri, na mesto glavnega trenerja pa je prišel Dusty May, ki je nasledil Jasona Kidda.

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Čeprav prihod mladega zvezdnika Cooperja Flagga navijačem prinaša nekaj optimizma, bo menjava Luka Dončića še dolgo ostala ena najbolj kontroverznih odločitev v zgodovini franšize in lige NBA.