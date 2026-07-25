Trump udaril po LeBronu: Morda je rasist

Donald Trump je na novinarski konferenci v Beli hiši dobil vprašanje o LeBronu Jamesu, ki je zaradi svoje selitve v Philadelphio trenutno najaktualnejši posameznik v ZDA. Vprašanje se je nanašalo na debato, ali je James najboljši košarkar v zgodovini.

Donald Trump FOTO: AP

"Michael Jordan je moj prijatelj, z njim igram golf in je zares dober človek. LeBron pa je ... morda je rasist, morda pa preprosto ne mara Trumpa. Rad imam ljudi, ki imajo radi mene, tako da bi rekel, da je zagotovo najboljši Jordan," je povedal predsednik ZDA.