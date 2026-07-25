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Košarka

Trump udaril po LeBronu: Morda je rasist

Washington, 25. 07. 2026 10.40 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
A.M.
Donald Trump in LeBron James THUMB

Ameriški predsednik Donald Trump je hitro po prestopu LeBrona Jamesa k Philadelphia 76ers javno napadel legendarnega košarkarja. "Morda je rasist, morda pa me preprosto ne mara," je med drugim povedal o 41-letniku, ki je v preteklosti kritiziral njegove odločitve.

Donald Trump je na novinarski konferenci v Beli hiši dobil vprašanje o LeBronu Jamesu, ki je zaradi svoje selitve v Philadelphio trenutno najaktualnejši posameznik v ZDA. Vprašanje se je nanašalo na debato, ali je James najboljši košarkar v zgodovini.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

"Michael Jordan je moj prijatelj, z njim igram golf in je zares dober človek. LeBron pa je ... morda je rasist, morda pa preprosto ne mara Trumpa. Rad imam ljudi, ki imajo radi mene, tako da bi rekel, da je zagotovo najboljši Jordan," je povedal predsednik ZDA.

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James, ki se na izjavo ni odzval, je bil med Trumpovima predsedniškima mandatoma njegov reden kritik in sodeloval v pobudah za večjo volilno udeležbo. Ko so proti njemu kandidirali demokratski kandidati, je javno podprl Hillary Clinton, Joeja Bidna in Kamalo Harris. Leta 2017 je Trumpa označil za "bednika", potem ko je izbruhnil spor glede vabil v Belo hišo za ekipe, ki so osvojile naslov prvaka Lige NBA.

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KOMENTARJI4

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Šumsko voče
25. 07. 2026 11.46
Kdo mara črne
Odgovori
0 0
barjan?ek1
25. 07. 2026 11.28
Če je kdo rasist si to ti Trump
Odgovori
-2
0 2
yanay
25. 07. 2026 10.53
Trump, le kdo te sploh mara?
Odgovori
+1
4 3
SLOVENSKI CHATGPT
25. 07. 2026 10.51
Tudi Lindsey se je se malo pred odhodom zelo sirokoustil…
Odgovori
+0
1 1
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