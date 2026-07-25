Trump udaril po LeBronu: Morda je rasist

Donald Trump je na novinarski konferenci v Beli hiši dobil vprašanje o LeBronu Jamesu, ki je zaradi svoje selitve v Philadelphio trenutno najaktualnejši posameznik v ZDA. Vprašanje se je nanašalo na debato, ali je James najboljši košarkar v zgodovini.
"Michael Jordan je moj prijatelj, z njim igram golf in je zares dober človek. LeBron pa je ... morda je rasist, morda pa preprosto ne mara Trumpa. Rad imam ljudi, ki imajo radi mene, tako da bi rekel, da je zagotovo najboljši Jordan," je povedal predsednik ZDA.
James, ki se na izjavo ni odzval, je bil med Trumpovima predsedniškima mandatoma njegov reden kritik in sodeloval v pobudah za večjo volilno udeležbo. Ko so proti njemu kandidirali demokratski kandidati, je javno podprl Hillary Clinton, Joeja Bidna in Kamalo Harris. Leta 2017 je Trumpa označil za "bednika", potem ko je izbruhnil spor glede vabil v Belo hišo za ekipe, ki so osvojile naslov prvaka Lige NBA.
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