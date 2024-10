'Tu sem zato, da mu pomagam, da postane en najboljših vseh časov'

"Ne bi si mogel zaželeti boljšega začetka. Po enem mesecu zelo dobrega dela je bilo zelo posebno deliti igrišče z Kyriejem Irvingom, Luko in ostalimi fanti. Izjemno je bilo videti sadove tega dela. To je le majhen korak na poti do cilja, a nekaj na čemer lahko gradimo," je o svoji predstavi in predstavi svojih novih soigralcev neposredno po obračunu dejal eden najboljših strelcev za tri točke vseh časov. Thompson je tudi priznal, da je imel pred svojo prvo pravo tekmo za Mavericks precej treme. "Čutil sem živce, bil sem zelo nemiren, a k sreči to mine po nekaj minutah. Ko vidiš, da ti gre, ko dosežeš prvi koš, se počutiš odlično," je dejal.

Enajstič v karieri je na eni tekmi zadel vsaj pet trojk in zabeležil vsaj tri ukradene žoge, kar pa mu je uspelo prvič po letu 2019. V minulih sezonah so se pojavili dvomi v njegovo fizično in psihično pripravljenost, a 22 točk na debiju v novem moštvu jih je hitro razblinilo. "Odlično se počutim. Modra je moja najljubša barva. Neverjetno. Dobro se počutim zdaj, ko smo z dobro igro šli mimo prve prepreke. Nisem zadovoljen, sem pa vesel, da nam je to uspelo," svojega navdušenja ni mogel skriti nekdanji košarkar Golden Stata.