Tudi 38 točk Rubia ni bilo dovolj za ameriški skalp

To je predramilo Američane, ki so na krilih prvega svojega zvezdnika Kevina Duranta do konca polčasa izid z agresivnejšo igro na obeh koncih igrišča poravnali.

Španci so prvim favoritom za zlato olimpijsko košarkarsko odličje v prvem polčasu povzročili obilico težav. Po prvi četrtini so ob slabšem metu Američanov vodili za dve točki, v začetku druge četrtine pa pobegnili kar na +11.

V uvodu drugega polčasa so Američani nadaljevali z naletom in ob več kot 50-odstotnem metu za tri točke hitro prišli do vodstva z dvomestnim številom točk, največ, +15. A Španci se niso predali in pred zadnjimi 10 minutami zaostanek zmanjšali na šest točk.

Kaj več kot to pa jim ni uspelo. V zadnjem delu so Američani držali varno prednost in se kot drugi uvrstili v polfinale. Na drugi strani žreba Slovenije se bodo pomerili z zmagovalcem v dvoboju med Avstralijo in Argentino.

Prvi strelec ZDA je bil z 29 točkami Kevin Durant, medtem ko je med Španci z borbenimi 38 točkami blestel Ricky Rubio.

Olimpijski košarkarski turnir, Tokio, četrtfinale, izidi:

Slovenija - Nemčija 94:70

ZDA - Španija 95:81

Francija - Italija -:-

Argentina - Avstralija -:-