Tudi brez Luke gre: Dallas brez Dončića premagal najboljše moštvo zahoda

Luka Dončić v Oklahomi na parket ni stopil zaradi poškodbe kolena. Čeprav so njegovi soigralci v obračun vstopili z več porazi kot zmagami na svojem računu, pa so "fantje iz ozadja" opravili odlično delo v gosteh in premagali Oklahomo, ki velja za favorita za osvojitev zahodne konference. Trener Jason Kidd je po daljšem času zares lahko računal na PJ Washingtona, ki je bil odličen, saj je 27 točkam (7/13 met iz igre, 10/10 prosti meti) dodal kar 17 skokov. Dan prej je Washington sicer igral, a proti San Antoniu ni dosegel niti ene točke.

S 23 točkami (9/18 met iz igre) mu je sledil Kyrie Irving, pomembno vlogo pa so odigrali tudi rezervisti. Tokrat se je med njimi znašel center Daniel Gafford, ki pa je kljub temu tekmo končal z 11 točkami in 12 skoki. Dvomestno število točk so s klopi dodali tudi Jaden Hardy (13 točk), Naji Marshall (13 točk) in Spencer Dinwiddie (10 točk). Med člani prve peterke se je prvič letos znašel mladi center Dereck Lively, ki je v 25 minutah igre dosegel šest točk in pet skokov.

