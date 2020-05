Tudi Clyde Drexler vrnil udarec Jordanu: Pokaži več ljubezni in spoštovanja

Član Hiše slavnih v Springfieldu, ki ima za seboj 14 sezon v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, se je v pogovoru za radijsko postajo SportsTalk 790 odzval na določene opazke s strani Michaela Jordana v dokumentarnem filmu za 'Last Dance', v katerem se je v eni od epizod po mnenju mnogih največji košarkar vseh časov obregnil tudi ob legendarnega branilca Portland Trail Blazersov Clyda Drexlerja . "Priznam, Clyde je nevarnost za nas, a da me primerjate z njim, je za mene žalitev," je dejal Jordan, Drexler pa mu odgovarja: "Košarka je moštveni šport. Tu ne gre za enega človeka, ampak za celotno ekipo. Lahko si najboljši strelec, skakalec in podajalec na tekmi, toda če izgubiš taisto tekmo, ali si resnično boljši od nasprotnika? Ne, zato ker govorimo o ekipnem športu, v katerem ne zmaguje en košarkar. Zato ne prenesem ljudi, ki se vedejo tako, kot da gre za posamično tekmovanje. Jaz za razliko od njega ( Michaela Jordana , op. p.) nisem vrgel 35 žog proti obroču, da bi dosegel 40 točk, kaj šele, da bi imel ta privilegij dobiti 20 prostih metov na tekmo. Obstaja ena stvar, ki jo zelo sovražim, in sicer, da se ljudje trudijo prikazati za boljše, kot v resnici so. Zato Michaelu sporočam: 'Bil si to, kar si bil, v tistem obdobju, in si to še danes.'"

Malce več spoštovanja in ljubezni

Drexler je v nadaljevanju pogovora poudaril, da so bila devetdeseta zagotovo zlata era košarke. "Vsak ima pravico do svojega mnenja, pogleda na določeno stvar, obdobje, dogodke ... Zame osebno se je takrat igrala najboljša košarka v ligi NBA. Obstajali so samo veliki, pogumni in čvrsti košarkarji, ki so razvili določena rivalstva, nepozabna rivalstva. Jasno, v določenih primerih so obstajali fantje iz nasprotnih moštev, ki se niso ravno marali, a so se spoštovali. S staranjem pa kljub vsemu moraš pokazati malce več ljubezni in spoštovanja do svojih nekdanjih soigralcev kot tudi do tistih iz nasprotnih moštev, ki so se trudili vsak po svojih močeh delati to ligo najmočnejšo, kar je bilo možno. Upam, da je Michaelu to uspelo v tem dokumentarcu," je Drexler ob koncu malce zbodel nekdanjega reprezentančnega soigralca iz nepozabnega 'Dream Teama' 1992.