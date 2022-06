Mark Cuban je šef, ki bi si ga želel marsikateri košarkar. In Luka Dončić ima to srečo, da je Mark Cuban njegov šef. Cuban je nad Luko tako navdušen, da se je vsak dan znova pripravljen učiti novih slovenskih besed. Tokrat se je naučil fraze 'velika zmaga'. No, če bi vprašal nas, bi sicer lahko uporabil boljšo frazo – visoka zmaga –, toda prevajalski program ima svoje slabosti, kajne?

