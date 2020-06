Tudi Howard obrnil hrbet NBA: Dokler ne bomo razrešili zadev, ne bo košarke

Na nedavnem sestanku igralcev lige NBA in igralk najmočnejše ženske severnoameriške košarkarske lige, WNBA, so najbolj odmevale besede zvezdnika Brooklyn Netsov Kyrieja Irvinga. Poškodovani podpredsednik sindikata košarkarjev lige NBA naj bi po informacijah v ameriških medijih pozval k odpovedi sezone 2019/20, ki so jo sredi marca prekinili zaradi prve potrjene okužbe z novim koronavirusom v ekipi Utah Jazz, kjer sta pozitivna vzorca oddala Francoz Rudy Gobert in Američan Donovan Mitchell.

Razlog za Irvingov poziv seveda ni pandemija novega koronavirusa, temveč protesti, ki so se konec maja začeli odvijati na vseh koncih Združenih držav Amerike kot odgovor na smrt 46-letnega Georgea Floydav Minneapolisu. Stanje v ZDA se je v zadnjih urah še poslabšalo, potem ko je v Atlanti prišlo do novega policijskega umora ‒ življenje je tokrat izgubil 27-letni temnopolti oče štirih otrok. Howard, ki se je sicer rodil ravno v Atlanti, je za CNNpriznal, da z igranjem košarkarskih tekem ne želi sodelovati pri "odvračanju prozornosti" od pomembnejših dogodkov, kot je košarka.

'Evropska kolonizacija nas je prikrajšala za našo bogato zgodovino'

"Strinjam se s Kyriejem. Košarke ali zabave nasploh v tem trenutku ne potrebujemo," je dejal Howard."To bi bilo le preusmerjanje pozornosti. Gotovo to ne bi preusmerilo pozornosti nas igralcev, a na dosegu roke imamo vse možnosti, ki jih večji del naše skupnosti nima. Najmanjše preusmerjanje njihove pozornosti pa lahko počasi povzroči učinke, ki jih ne bi bilo mogoče ustaviti. Še posebej zdaj, ko so razmere takšne. Ničesar si ne bi želel bolj, kot da bi osvojil moj prvi naslov v NBA. A enotnost mojih ljudi bi mi predstavljala še večji naslov, ki je preprosto prelep, da bi ga lahko zamudil."

Howard je pri Los Angeles Lakersih odigral zelo dobro sezono in je bil ob prvemu zvezdniku lige LeBronu Jamesuter največjo poletno okrepitvijo Jezernikov Anthonyjem Davisom med glavnimi kandidati za šampionski prstan, ki bi bi zanj prvi po kar 16 letih v ligi NBA. V sporočilu, ki ga je posredoval televiziji CNN, je omenil tudi evropske kolonizatorje, ki so temnopolte "prikrajšali za bogato zgodovino".

"Kateri trenutek bi lahko bil boljši za to, da se zdaj osredotočimo na naše družine? To je redka priložnost, za katero menim, da jo moramo kot skupnost popolnoma izkoristiti,"je temnopoltim rojakom sporočil Howard."Kdaj smo še imeli toliko časa, da lahko sedimo in smo z našimi družinami? Tu se začne enotnost. Doma! Z družino!! Evropska kolonizacija nas je prikrajšala za našo bogato zgodovino, še vedno pa se nismo usedli in ugotovili, kdo sploh smo. S čim manj preusmerjanja pozornosti bomo lahko več moči usmerili v ponovno odkrivanje nas samih. Države se pokažejo skozi družine. Posamezni temnopolti/Afroameričan ni država ali državljanstvo. Čas je, da naše družine postanejo lastne države. Dokler ne bomo razrešili zadev, ne bo košarke,"je še odločno napovedal.