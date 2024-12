'Tudi ko ni Luke ali Kyrieja, ima Dallas dovolj orožij za kogarkoli'

V taboru Dallasa je bilo po 18. zmagi v sezoni, vsaj sodeč po uvodnih odzivih v American Airlines Centru, čutiti veliko olajšanje. Še posebej po neugodnem petkovem porazu z istim tekmecem (Los Angeles Clippers), ki je izkoristil odsotnost vodilnega dvojca pri Mavsih Luke Dončića in Kyrieja Irvinga .

Čeprav je slovenski zvezdnik moral zaradi bolečin v peti izpustiti tudi drugi obračun, pa se je vrnitev izkušenega ameriškega branilca še kako poznala pri samem nadzorovanju poteka dvoboja. Ta je bil v večjem delu povsem v rokah Dallasa, ki se je na koncu veselil zmage s 113:97. "To je naša največja moč, prednost v primerjavi s prejšnjimi sezonami. Imamo potrebno širino na klopi, ki nam omogoča, da lažje nadzorujemo potek dvobojev in ohranjamo visok ritem igre. V tako izenačeni konkurenci, ki vlada v zahodni konferenci, je to ključnega pomena," je po tekmi zadovoljno razpredal z 20 točkami najučinkovitejši posameznik teksaške franšize Quentin Grimes.