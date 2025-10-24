Svetli način
Košarka

Tudi Lakersi del stavniške afere, ki pretresa ligo NBA

New York, 24. 10. 2025 18.10

STA
Neuradni pomočnik trenerja pri ekipi Los Angeles Lakers Damon Jones je pred tekmo z Milwaukee Bucks februarja 2023 enemu od so-zarotnikov, ki jih ameriške oblasti obtožujejo nezakonitih športnih stav sporočil, da najboljši pri Lakers LeBron James ne bo igral in naj stavi na Milwaukee, piše v obtožnici FBI.

Med aretiranimi je bil tudi legendarni trener Chauncey Billups.
Med aretiranimi je bil tudi legendarni trener Chauncey Billups. FOTO: AP

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić takrat še ni igral z LeBronom Jamesom, saj so ga Dallas Mavericks v Los Angeles prodali šele v začetku letošnjega leta.

Nekdanjega igralca in pomočnika trenerja pri Cleveland Cavaliers Jonesa so v četrtek aretirali, tako kot trenerja Portlanda Chaunceyja Billupsa, branilca Miamija Terryja Rozierja in druge so-zarotnike v "največjem škandalu športnih stav v ZDA", kot je to v četrtek na novinarski konferenci v New Yorku povedal direktor FBI Kash Patel.

Omenjena trojica, ki je skupaj z drugimi izkoriščala interne informacije, ki niso bile znane širši javnosti, je na podlagi tega služila veliko denarja zaradi tako imenovanih posebnih stav, kjer igralci na srečo v športu stavijo na primer na to kako se bo odrezal posameznik na določeni tekmi.

Če nekdo ve, da bo igralec sredi tekme "poškodovan", lahko stava na njegovo slabo statistiko navrže dobiček. V Jonesovem primeru je šlo za navadno neposredno stavo na zmago ali poraz, saj je vedel, da najboljši igralec Los Angelesa James ne bo igral.

Preberi še FBI aretiral več kot 30 oseb, med njimi NBA košarkarji in trenerji, vpletena tudi mafija

Billups, Rozier in drugi so bili že v četrtek izpuščeni na prostost po plačilu varščine oziroma predaji potnih listov. Rozier je za varščino dal svojo šest milijonov dolarjev vredno hišo na Floridi, je poročala revija Sports Illustrated.

Liga NBA je nemudoma suspendirala tako Rozierja, kot prvaka lige leta 2004 z ekipo Detroit Pistons Billupsa, ter zagotovila sodelovanje v preiskavi, ki se nadaljuje, vendar tudi, da bo branila svoje ljudi dokler jim ne bo dokazana krivda.

"Integriteta igre je za igralce NBA najpomembnejša, vendar je enako pomembna tudi domneva nedolžnosti in obe sta ogroženi, ko se priljubljenost igralca zlorabi za pridobivanje pozornosti. Zagotovili bomo, da bodo naši člani zaščiteni in bodo imeli pravico do poštenega sodnega postopka v tem procesu."

Billups je obtožen tudi sodelovanja pri prirejanju nezakonitih iger pokra ob sodelovanju petih newyorških mafijskih družin, kar je Patel skupaj s predstavniki drugih policijskih agencij in podrejenimi posebej izpostavil.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bigbadjohn
24. 10. 2025 19.06
Sodnike, ki so največji kriminalci, pa pustijo pri miru... burleska!
ODGOVORI
0 0
FineFine
24. 10. 2025 18.48
-2
Je kaj od tega dokazano?
ODGOVORI
0 2
Mekenzi
24. 10. 2025 18.46
+2
Vse izključiti iz lige in kaznovati do konca.
ODGOVORI
2 0
Big dick
24. 10. 2025 18.42
+0
Samo dinar je sveta vladar. Naš Zoki ima tudi rad dinarčke.
ODGOVORI
2 2
galeon
24. 10. 2025 18.35
+6
Niso ne prvi ne zadnji. Vse je skorumpirano od prvega do zadnjega.
ODGOVORI
6 0
Eliza Dupre
24. 10. 2025 18.32
+4
Me žalosti, da se to dogaja, obenem pa me veseli, da pristojni organi ukrepajo. No, bomo videli, kako uspešen je njihov sodni sistem.
ODGOVORI
4 0
