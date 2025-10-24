Tudi Lakersi del stavniške afere, ki pretresa ligo NBA

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić takrat še ni igral z LeBronom Jamesom, saj so ga Dallas Mavericks v Los Angeles prodali šele v začetku letošnjega leta.

Nekdanjega igralca in pomočnika trenerja pri Cleveland Cavaliers Jonesa so v četrtek aretirali, tako kot trenerja Portlanda Chaunceyja Billupsa, branilca Miamija Terryja Rozierja in druge so-zarotnike v "največjem škandalu športnih stav v ZDA", kot je to v četrtek na novinarski konferenci v New Yorku povedal direktor FBI Kash Patel.

Omenjena trojica, ki je skupaj z drugimi izkoriščala interne informacije, ki niso bile znane širši javnosti, je na podlagi tega služila veliko denarja zaradi tako imenovanih posebnih stav, kjer igralci na srečo v športu stavijo na primer na to kako se bo odrezal posameznik na določeni tekmi.

Če nekdo ve, da bo igralec sredi tekme "poškodovan", lahko stava na njegovo slabo statistiko navrže dobiček. V Jonesovem primeru je šlo za navadno neposredno stavo na zmago ali poraz, saj je vedel, da najboljši igralec Los Angelesa James ne bo igral.