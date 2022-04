Napredoval tudi Memphis, pri Philadelphii v skrbeh zaradi težje poškodbe Embiida

"To je res velika zmaga za nas. Opravili smo posel. Ni bilo lepo, ampak borili smo se in se vrnili v tekmo ter si zagotovili četrto zmago. V naslednjem krogu bomo morali biti boljši," je po tekmi povedal Morant.

Memphis je do odločilne zmage v seriji prišel po preobratu v zadnji četrtini tekme, potem ko je domača ekipa prišla že do vodstva z dvomestnim številom točk. Memphisu je tako uspel že tretji podoben preobrat v seriji. Po vodstvu s 84:74 za Minnesoto so gostje zadnjo četrtino dobili s kar 40:22. Prvo ime Memphisa je bil Desmond Bane , ki je dosegel 23 točk, vključno z metom za tri točke za dokončno vodstvo gostov. Za Grizlije je Jaren Jackson Jr. dodal 12 točk v zadnji četrtini, skupaj na tekmi 18, Ja Morant pa je dosegel 17 točk, 11 podaj in osem skokov.

Tudi Bane je po tekmi dejal, da si ekipa proti Golden Statu ne bo mogla privoščiti zaostankov v zadnji četrtini, kot je to počela proti Minnesoti. "Nočem več biti v takšni luknji. Če nam uspe zmagati, potem ni nič narobe, ampak moramo bolje začenjati tekme." Na strani poražencev je bil Anthony Edwards prvi strelec s 30 točkami, Karl-Anthony Towns jih je prispeval 18 in dodal 10 skokov.

S tem so znani vsi udeleženci drugega kroga končnice. Poleg para Memphis - Golden State se bosta na zahodu pomerila še Dallas slovenskega asa Luke Dončića in prvi nosilec Phoenix, na vzhodu pa bosta para drugega kroga Boston - Milwaukee in Miami - Philadelphia. Dallas bo prvo tekmo igral v noči iz ponedeljka na torek. Že pred tem se bosta v noči na ponedeljek srečala Boston in Milwaukee ter Memphis in Golden State.