'Tudi na evropskem prvenstvu lahko spišemo lepo zgodbo'

Finke so v slovenski prestolnici padle brez izstreljenega naboja, nenazadnje pa o nemoči te skandinavske reprezentance priča tudi končni izid tekme (96:47). " Zelo sem zadovoljna, da smo se kot prvouvrščena ekipa uvrstili na evropsko prvenstvo. Zahvala gre vsem puncam, ki so dosegle, da smo na zadnjih dveh tekmah same odločale o svoji usodi. Mislim, da imamo še precej rezerv, kar se je pokazalo tudi tokrat. Prvi polčas smo odigrale medlo, v drugem, ko smo se držale navodil trenerja, pa nam je steklo," je po visoki zmagi Slovenk povedala kapetanka Teja Oblak in se v nadaljevanju na kratko dotaknila tudi vloge zelo priljubljene naturalizirane ameriške košarkarice Jessice Shepard .

"S Jessico smo veliko pridobile, upam, da do evropskega prvenstva vse ostanemo zdrave, saj lahko ob takem vzdušju in pozitivnem odnosu naredimo lepo zgodbo tudi na EP," je še dodala izkušena Škofjeločanka. Selektor Georgios Dikaulakos je izrazil zadovoljstvo po blesteči predstavi svojih varovank.

"Ko smo kvalifikacije začeli z visokim porazom proti Madžarski, se nam je uvrstitev na evropsko prvenstvo zdela kot misija nemogoče. A te punce so pokazale neverjetno željo po napredku in veliko ljubezni do domovine. Lani poleti, ko so bile druge igralke na plažah, so one trdo trenirale tu, v Sloveniji, in rezultat je bil hitro viden na terenu. Reprezentanca Slovenije ima veliko dobrih lastnosti, izstopa pa izjemno dobro vzdušje v garderobi. Punce se imajo rade, se spoštujejo in želijo postati boljše igralke. Kljub uvrstitvi na evropsko prvenstvo moramo ostati zvesti svojim principom, biti ponižni in trdo delati na vsakem treningu, da bomo iz dneva v dan boljši na parketu," pa je izpostavil grški strokovnjak na slovenski klopi.

Edini poraz so si Slovenke privoščile čisto na začetku kvalifikacij na gostovanju proti Madžarski.