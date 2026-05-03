'Tudi naslov v ligi NBA se ne bi mogel primerjati z evropskim prvenstvom'

Zlati kapetan Goran Dragić je v preteklosti večkrat govoril o ponosu, ki ga je čutil vsakič, ko je oblekel dres slovenske reprezentance. Njegov največji uspeh v reprezentančnem dresu je bil zagotovo osvojitev naslova evropskih prvakov leta 2017.

Zdaj je v pogovoru z nekdanjim italijanskim reprezentantom in NBA košarkarjem Danilom Gallinarijem in njegovim bratom Federicom Gallinarijem priznal, da mu je bila zmaga v Carigradu najbolj ljuba v njegovi bogati karieri. "To je bil največji uspeh v moji karieri. Tudi, če bi osvojil naslov prvaka v ligi NBA, to verjetno ne bi bil večji uspeh zame, saj mi vse pomeni zastopati svoje ljudi in svojo državo. Tisto leto se je vse izšlo dobro," je Italijanoma dejal Dragić.