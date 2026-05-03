Košarka

'Tudi naslov v ligi NBA se ne bi mogel primerjati z evropskim prvenstvom'

Miami, 03. 05. 2026 10.40 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
M.D.
Goran Dragić na Eurobasketu 2017

Goran Dragić je bil nedavno gost na podkastu nekdanjega NBA košarkarja Danila Gallinarija. V njem je spregovoril o ponosu, ki ga je čutil ob osvojitvi naslova evropskega prvaka s Slovenijo leta 2017.

Zlati kapetan Goran Dragić je v preteklosti večkrat govoril o ponosu, ki ga je čutil vsakič, ko je oblekel dres slovenske reprezentance. Njegov največji uspeh v reprezentančnem dresu je bil zagotovo osvojitev naslova evropskih prvakov leta 2017.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj je v pogovoru z nekdanjim italijanskim reprezentantom in NBA košarkarjem Danilom Gallinarijem in njegovim bratom Federicom Gallinarijem priznal, da mu je bila zmaga v Carigradu najbolj ljuba v njegovi bogati karieri. "To je bil največji uspeh v moji karieri. Tudi, če bi osvojil naslov prvaka v ligi NBA, to verjetno ne bi bil večji uspeh zame, saj mi vse pomeni zastopati svoje ljudi in svojo državo. Tisto leto se je vse izšlo dobro," je Italijanoma dejal Dragić.

Tima123
03. 05. 2026 12.26
Hehe.. to ti pa ne verjamem
franc1972slo
03. 05. 2026 11.42
GOAT reprezentance, kar je bilo videti takoj zatem, ko jo je zapustil. Pri njemu ni bilo popivanja po sobah in zafrkavanja ampak samo en cilj.
Slovenska pomlad
03. 05. 2026 11.31
Hvala ti Gogi!
