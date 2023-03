Tudi odhod Jurice Golemca ni pomagal, Cedevita Olimpija znova izgubila

Slovenski prvaki so proti Ulmu v prvem delu v začetku decembra prikazali najboljšo predstavo v evropskem pokalu v tej sezoni in zmagali s 30 točkami razlike, danes, ko so nastopili brez kapetana Eda Murića (bolečine v hrbtu) in Amarja Alibegovića (poškodbe palca desne noge), pa niso imeli pravih možnosti za uspeh.

Gostitelji so se v drugi četrtini prebili do dvomestne prednosti (43:28), ki so jo brez večjih težav zadržali do konca. Cedevita Olimpija se je v 26. minuti približala na le koš zaostanka (57:55), a pred zadnjo četrtino so imeli Nemci spet občutno prednost (72:61).

Večino dela v napadu je opravila trojica Zoran Dragić, Yogi Ferrell in Alen Omić. Dragić je v prvi četrtini dosegel 14 točk, na koncu 24 (trojke 5:8), Ferrell je zbral 18 točk (trojke 4:9), a je imel zgolj eno asistenco in pet izgubljenih žog, Omić pa je imel najvišji statistični indeks (22) za 13 točk in 6 skokov.