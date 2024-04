Tudi okrvavljena kolena ga ne ustavijo: Dončić dal vse za zmago Dallasa

Čeprav so večji del tekme vodili košarkarji Houstona, so Mavericksi v zadnji sekundi tekme s trojko Danteja Exuma izsilili podaljške, v katerih je zablestel ekipni duh Dallasa. Kyrie Irvng, ki je z 48 točkami postavil svoj strelski rekord sezone, je v podaljšku gostom nasul šest točk, P.J. Washington osem, Exum in Luka Dončić pa sta prispevala po dve.

Slovenski reprezentant, ki se je tokrat ustavil pri 37 točkah 12 podajah in devetih skokih, je v podaljšku s požrtvovalno igro v obrambi tudi dokazal, koliko njemu in celotni ekipi Dallasa pomeni zmaga. Zanjo je 'žrtvoval' celo svoja kolena, ki so bila proti koncu tekme vidno okrvavljena.