Tudi Philadelphia vzela mero Denverju, Toronto nemočen proti Utahu

Košarkarji Denver Nuggets, pri katerih Vlatka Čančarja ni bilo v kadru za domačo tekmo proti Philadelphia 76ers, so izgubili še drugič zapored. Na tekmi, na kateri je moral prvi zvezdnik Nikola Jokić miriti trenerja Michaela Malona, so proti oslabljenim gostom klonili z 89:103. Izgubili so tudi Toronto Raptors, za katere Goran Dragić prav tako ni igral.

Sodniki so trenerja Denverja Michaela Malona izključili v tretji četrtini, pri čemer ga je moral zadržati MVP lige Nikola Jokić, ko se je trener pognal proti sodniku, ki ga je poslal v slačilnico. Malone je pred tekmo dejal, da se zaveda, da navijači Denverja pričakujejo zmago za vsaj 30 točk proti 76ers, ki so pred prihodom v Denver nanizali pet zaporednih porazov. Poleg tega v ekipi gostov manjkajo zvezdniki Joel Embiid, Matisse Thybulle, Danny Green in Ben Simmons. Embiid, ki je lansko sezono v boju za najkoristnejšega igralca sezone končal na drugem mestu, je zaradi protikovidnih protokolov NBA izpustil še šesto tekmo v nizu. Ker so se njegovi varovanci mučili proti tako oslabljeni ekipi, si je trener Denverja v tretji četrtini prislužil dve tehnični napaki in neposredno izključitev. Stekel je na parket, a ga je k sreči Jokić še pravočasno zaustavil. A Denver je zmogel le 17 točk v tretji četrtini, na koncu pa zanesljivo izgubil. Tyrese Maxey je bil z 22 točkami prvi strelec gostov, Seth Curry jih je k zmagi dodal 20. Pri domačih je Jokić dosegel 30 točk, deset skokov in sedem podaj, a je v drugem polčasu dosegel le tri točke. Izgubili so tudi Toronto Raptors, ki so gostovali v Salt Lake Cityju pri Utah Jazz, a Goran Dragić po odločitvi trenerja Nicka Nursa ni zaigral. Toronto je izgubil še šestič na zadnjih sedmih tekmah. Rudy Gay je v le 18 minutah na parketu dosegel pet trojk in s skupno 20 točkami pomagal domači ekipi do zmage s 119:103. Donovan Mitchell je k zmagi dodal 20 točk, Royce O'Neal pa 16. Liga NBA, izidi:

Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 89:104

Miami Heat - Washington Wizards 112:97

Memphis Grizzlies - LA Clippers 120:108

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 115:90

Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 89:103

(Vlatko Čančar ni igral za Denver).

Utah Jazz - Toronto Raptors 119:103

(Goran Dragić ni igral za Toronto).