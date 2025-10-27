'Tudi sam sem bil na začetku zadržan, a Dubaj je vrhunsko začrtan projekt'

Klemen Prepelič in Jurica Golemac preživljata srečno obdobje v največjem mestu Združenih arabskih emiratov. Triintridesetletni slovenski reprezentant in nekdanji strateg Cedevite Olimpije že drugo sezono uspešno predstavljata barve novega košarkarskega projekta, ki je po vsega 13 mesecih prehodil neverjetno in obenem težko ponovljivo pot do enega od udeležencev elitne košarkarske Evrolige.

V pogovoru z novinarko Sanjo Modrić sta si Klemen Prepelič in Jurica Golemac kljub zgoščenemu urniku vzela nekaj minut za zanimiv pogovor za našo televizijo. Ob gostovanju Dubaja v Ljubljani, kjer so Golemčevi varovanci v dvoboju s Krko v regionalni ligi ABA upravičili vlogo izrazitega favorita, se je omenjeni dvojec dotaknil številnih tem, med katerimi je večkrat izrazil navdušenje nad potekom projekta, ki veliko obeta.

Klemen Prepelič se je zelo hitro privadil na novo življenjsko okolje. FOTO: Dubai Basketball icon-expand

"To je zgodovinska sezona za naš klub. Prva v elitni Evroligi, zaradi evropskega prvenstva sem se zadnji priključil ekipi in že drugi dan po prihodu v klub (od)igral prijateljsko tekmo s CSKA-jem. Sezona je že globoko v teku, tako da veliko časa za razmišljanje o tem, kaj se je dogajalo pred tem na evropskem prvenstvu, ni bilo," je naši novinarki uvodoma zaupal zgovorni Prepelič, ki poudarja, da je klubu v zelo kratkem obdobju uspel veliki met. "Po vsega 13 mesecih smo prehodili neverjetno pot, zdaj pa že kar nastopamo med najboljšimi evropskimi moštvi, kjer ne želimo biti muha enodnevnica. Klubsko vodstvo dela zelo pametno in na dolgi rok. Večina košarkarjev imam podpisane večletne pogodbe, tudi trener Golemac je pred tedni podaljšal pogodbo še za dve leti, tako da je klub s tem dal jasno vedeti, kakšne cilje zasleduje," navdušenja ne skriva med prijatelji priljubljeni "Prle" in nadaljuje.

Klemen Prepelič verjame, da je pred Dubajem svetla prihodnost. FOTO: Dubai Basketball icon-expand

"Klub kot takšen je vrhunsko organiziran in kakovostno voden s strani generalnega direktorja Dejana Kamenjaševića, ki je dolga leta prisoten v evropski košarki. Zagotovo gre v tem primeru za enega odmevnejših projektov v zgodovini evropske klubske košarke, vsaj v njeni novejši zgodovini. Vesel sem, da sem lahko del te zgodbe." Dolgoletni slovenski reprezentant ne skriva, da je bil tudi sam na začetku projekta "Dubaj v Evroligi" nekoliko skeptičen. "Bil sem nekako prvi, ki se je poistovetil s tem novim projektom. In ko je klubsko vodstvo poleti podpisalo pogodbe s tako zvenečimi imeni, ki bi morala v naslednjem desetletju krojiti vrh evropske klubske košarke, mi je hitro postalo jasno, da gre zadeva v pravo smer. Biti kapetan tako eminentnega moštva je velik privilegij in hkrati velika obveznosti," je zaključil pogovor dobro razpoloženi Klemen Prepelič.

Klemna Prepeliča je doletela velika čast, ko je postal kapetan Dubaja. FOTO: ABA liga icon-expand

Golemac: "Še nekaj časa bomo potrebovali za prilagoditev na novo realnost."

Tudi strateg Dubaja Jurica Golemac na začetku ni vedel, v kaj se podaja, a je hitro začutil, da celotna zadeva "pije vodo". "Nisem preveč razmišljal, bil je prevelik izziv, da ga ne bi sprejel. Gre za to, da je bilo treba spraviti v pogon nov klub, ki želi tekmovati na vrhunski ravni. Ta projekt me spominja na še enega od mojih predhodnih projektov Sixt Primorsko, ki na žalost ne obstaja več. To je bil zame velik izziv, da se preizkusim in vidim, ali lahko kaj podobnega uspe tudi v Dubaju. Leto dni pozneje pa že igramo v elitni Evroligi. Neverjetno," pravi 48-letni Zagrebčan.

Jurica Golemac je z veseljem sprejel nov velik izziv v svoji trenerski karieri. FOTO: ABA liga icon-expand

Prvič se, odkar se ukvarja s trenerskim poslom, sooča z zelo povečanim obsegom obveznosti. Ta prinaša za večino ljudi v klubskem ustroju neko povsem novo realnost. "Največji izziv je najti vsaj en prosti dan za kakovosten trening. Potovanj je ogromno, število tekem se je v primerjavi z lansko sezono potrojilo, kar seveda posledično predstavlja ogromen organizacijsko-logističen zalogaj. Zdaj smo že deset dni zdoma, ampak tako je, če želiš igrati na najvišji ravni. Nihče od nas pred začetkom sezone ni vedel, kako bo vse skupaj delovalo. Smo novinci na tem področju, ponavljam pa, da je to velik izziv za vse nas v klubu, da se sproti učimo, kako denimo pripraviti moštvo na veliko število tekem, kako ustrezno ustrezno regenerirati igralce ipd ...," največje izzive na začetku evroligaške sezone izpostavlja Golemac.

Jurica Golemac zelo uspešno vodi nov košarkarski projekt iz Dubaja. FOTO: ABA liga icon-expand

Hrvaški strokovnjak je zadovoljen s trenutnim igralskim kadrom. "Po vsaki sezoni se v Evroligi določeno število igralcev zamenja. Ti krožijo po največjih klubih, mi pa smo želeli obstoječi igralski kader razširiti z nekoliko mlajšimi košarkarji, ki se lažje in hitreje regenerirajo. Sezona poteka zelo hitro, nekateri se sploh še ne poznajo med seboj, ampak, če bi mi nekdo pred začetkom sezone dejal, da bomo imeli po šestih odigranih tekmah tri zmage in tri poraze, bi to zgrabili z obema rokama. Kot športnik pa vedno želiš več," je še pristavil Golemac.