Tudi slovenske košarkarje čakajo kvalifikacije v mehurčku

Vsak mehurček bo vseboval od štiri do osem reprezentanc, nadaljnja navodila in izbor gostiteljev pa bo Fiba sporočila v prihodnjih tednih glede na razvoj pandemije novega koronavirusa. Slovenija nastopa tako v moških kot ženskih kvalifikacijah za EP.

Fantje, še vedno aktualni evropski prvaki iz 2017, igrajo v skupini z Avstrijo, Madžarsko in Ukrajino. V februarskem krogu so odigrali dve tekmi; poraz na Madžarskem, zmaga z Avstrijo v Kopru, do konca kvalifikacij za EP 2022 pa jih čakajo še štiri tekme. Konec novembra bi morala slovenska moška reprezentanca gostiti dve tekmi, in sicer z Ukrajino in Madžarsko, februarja 2020 pa sta jo po prvotnem razporedu čakali gostovanji v Avstriji in Ukrajini.

Dekleta se potegujejo za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2021. Odigrale so prav tako že dve tekmi in obe dobili. Novembra bi morale gostovati na Islandiji in v Grčiji, februarja pa jih čakata še domača obračuna z Bolgarijo in Islandijo.