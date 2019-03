Tudi Spoelstra in Wade navdušena nad 'ljubljanskim' vzdušjem v Miamiju

Goran Dragić in Luka Dončić sta na najboljši možen način proslavila 'slovenski dan' v Miamiju. Na tekmi med Miami Heat in Dallas Mavericks , kjer se je zbralo približno 2000 slovenskih navijačev, je bil kapetan evropskih prvakov prvi strelec svojega moštva. Dragić je po osmih letih vknjižil trojnega dvojčka in bil prvi strelec svojega moštva ob pomembni zmagi v boju za končnico. Luka pa je bil prvi strelec moštva iz Teksasa, ter še z eno imenitno predstavo potrdil, zakaj je prvi kandidat za prestižno nagrado novinec leta v ligi NBA. Več o tekmi v AmericanAirlines Areni si lahko preberete TUKAJ .

Zlata slovenska košarkarja sta torej navdušila zbrane slovenske navijače in še dolgo po izteku igralnega časa pridno podpisovala avtograme in se slikala z rojaki. Slovenski navijači pa so navdušili vse, ki so del 'košarkarskega cirkusa' v ligi NBA. "Počutil sem se, kot da igramo tekmo v Ljubljani," je vzdušje med tekmo slikovito opisal trener Miamija Erik Spoelstra. "Goran je bil v takšni formi nazadnje, ko sem ga obiskal v Sloveniji. Takšno vzdušje ga dobesedno naelektri . Uspel mu je neverjeten trojni dvojček, res je bil inspiracija na igrišču. Prav zaradi tega ga imamo v moštvu enako radi, kot vsi, ki so nocoj tekmo spremljali v slovenskih dresih," je še o Dragiču in slovenskih navijačih dodal strateg floridskega moštva.

GORAN

"On je izkušeni lisjak, Luka pa je vzhajajoča zvezda,"pa je takoj po tekmi povedal legendarni Dwayne Wade."Res ga je bilo užitek gledati, kako je odigral to tekmo. Predvsem za vse navijače, ki so še pred tekmo pripravili fantastično vzdušje, med tekmo pa sploh ne bom izgubljal besed. To je bila Goranova tekma. To je bila tekma med njim in Lukom pred njunimi navijači in zaslužil si je vso pozornost," je še o slovenskem soigralcu dodal trikratni prvak lige NBA.

Podobnega mnenja kot trener, je bil tudi Dragić. Kaj je povedal o 'slovenskem' večeru v Miamiju, pa si lahko preberete TUKAJ.

Goran Dragić s slovenskimi navijači: