Legendarni Nowitzki: Luka si zasluži igrati na tekmi zvezd, a bo zelo težko prišel zraven

Luka Dončić je poleg velikega števila glasov za nastop na tekmi vseh zvezd lige NBA prejel novo veliko priznanje za svoje izvrstne predstave mesecu decembru. Potem, ko so ga za novinca meseca razglasili že v novembru, je decembra povprečju dosegal 21,1 točke, 6,4 skoka in 6,1 podaje na tekmo, kar ga je znova izstrelilo na sam vrh novincev v zahodni konferenci. Dončić se je tako izenačil z Jayjem Vincentom, ki je kot novinec v sezoni 1981/82 tudi večkrat prejel nagrado za najboljšega novinca meseca. Kljub temu, pa je moral Luka postaviti svojevrsten rekord. Postal je namreč prvi igralec franšize iz Dallasa, ki je ta dosežek dosegel v prvih dveh mesecih kariere.

LUKA

Sedaj pa se spogledujte tudi s tem, da bi lahko že v krstni sezoni zaigral na tekmi vseh zvezd, ki bo tokrat v Charolttu. Po prvem krogu glasovanja slovenskemu čudežnemu dečku kaže zelo dobro, a legendarni Dirk Nowitzkije pristavil, da je bolj pomembno, da se moštvo uvrsti v končnico, kot da Luka zaigra na 'all-star' tekmi."On je velik razlog, zakaj imamo skoraj enako razmerje zmag in porazov v zahodni konferenci (18-19, op. p.), da se uvrsti na tekmo zvezd, pa ga še čaka nekaj trdega dela. Vemo, da je na zahodu ogromno izjemnih igralcem in res bo težko prišel v ožji izbor. Se pa strinjam, da si zasluži, da ljudje glasujejo zanj, saj igra odlično. Večkrat je bil že naš ključ do uspeha na zahtevnih tekmah in zasluži si priložnost, ali pa vsaj to, da ga omenjamo,"je za uradno spletno stran Dallas Mavericksov spregovoril legendarni nemški košarkar. Nowitzki si srčno želi, da bi njegovi Mavericksi letos zaigrali v končnici, saj se bo po koncu te sezone najverjetneje tudi upokojil. Dirk je leta 2007 v dresu Dallas osvojil naziv najkoristnejšega igralca rednega dela, leta 2011 pa je Teksašane popeljal to edinega naslova prvaka.

Navdušil tudi MVP Curryja

Trikratni prvak lige NBA, in dvakratni MVP lige (najkoristnejši igralec rednega dela, op. p.), Stephen Curry, je tudi eden tistih, ki jih je Luka Dončić v krstni sezoni v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, navdušil. Curryja, ki je že petkrat nastopil na tekmi vseh zvezd. "Čeprav je novinec, se je odlično znašel in zablesti skoraj na vsaki tekmi. Zanimivo bo spremljati, kako se razvija in postaja prava zvezda," je pred časom dejal Curry, sedaj pa bomo videli, če je Luka že takšna 'zvezda', da bo lahko zasijal na tekmi vseh zvezd.