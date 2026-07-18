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Košarka

Tudi Wembanyama proti Sloveniji v kvalifikacijah

Pariz, 18. 07. 2026 12.04 pred 23 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
A.V. STA
Victor Wembanyama

Victor Wembanyama, 22-letni zvezdnik severnoameriške lige NBA in najboljši košarkar San Antonia, bo konec avgusta igral za Francijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na začetku drugega kroga kvalifikacij se bo Francija najprej 27. avgusta v skupini L doma pomerila s Slovenijo, tri dni kasneje pa bo gostovala na Švedskem.

V prvem krogu kvalifikacij je Francija v skupini s Finsko, Madžarsko in Belgijo dosegla izkupiček petih zmag in poraz. Slovenci so v drugi del kvalifikacij napredovali s tremi zmagami.

Po dveh zaporednih porazih proti Švedski in Estoniji, ki sta tudi napredovali, sicer ostajajo v igri za nastop na SP prihodnje leto v Katarju, a bodo morali v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo ter Finsko in Madžarsko zaigrati precej bolje.

Victor Wembanyama bo konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 zastopal barve francoske reprezentance v dvoboju s slovensko izbrano vrsto.
Victor Wembanyama bo konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 zastopal barve francoske reprezentance v dvoboju s slovensko izbrano vrsto.
FOTO: AP

Victor Wembanyama trenutno trenira s kondicijskimi trenerji reprezentance in bo pripravljen na omenjene kvalifikacijske preizkušnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V prejšnji sezoni je Wembanyama popeljal San Antonio do prvega velikega finala lige NBA po letu 2014. V njem ga je s 4:1 premagal New York.

Wembanyama je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca sezone, bil je med najboljšimi petimi in v ožjem krogu igralcev, ki so se potegovali za MVP, nagrado za najkoristnejšega igralca. V sezoni je v povprečju dosegal 25 točk na tekmo z 11,5 skoki, 3,1 podajami in 3,1 blokadami.

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košarka svetovno prvenstvo 2027 kvalifikacije francija slovenija victor wembanyama
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KOMENTARJI3

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Amor Fati
18. 07. 2026 16.04
Še vedno si lahko premisli. Bolje to, kot pa da zgubijo za 50.
Odgovori
-2
0 2
Anion6anion
18. 07. 2026 13.11
Sekulić skrij se, odstopi preden nas Francozi premagajo za 70 tock
Odgovori
-2
0 2
18. 07. 2026 14.38
Ni vse sekulic treba znat tud kak kos dat sekulic ga nebo…doncica ni tko da lah sam sanjamo o lepih dnevih🤷🏿‍♂️
Odgovori
+1
1 0
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