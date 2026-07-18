Tudi Wembanyama proti Sloveniji v kvalifikacijah

V prvem krogu kvalifikacij je Francija v skupini s Finsko, Madžarsko in Belgijo dosegla izkupiček petih zmag in poraz. Slovenci so v drugi del kvalifikacij napredovali s tremi zmagami.

Po dveh zaporednih porazih proti Švedski in Estoniji, ki sta tudi napredovali, sicer ostajajo v igri za nastop na SP prihodnje leto v Katarju, a bodo morali v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo ter Finsko in Madžarsko zaigrati precej bolje.