Tudi za prihodnost ženske košarke ni bojazni: mlade Slovenke med elito

Slovenke so že v skupinskem delu nanizale same zmage. V prvih treh obračunih prvenstva so ugnale reprezentance Estonije, Bolgarije in Ukrajine. In uspešne so bile tudi v nadaljevanju. V četrtfinalu so z 59:56 ugnale Hrvatice, v polfinalu s kar 82:48 Slovakinje in v finalu z 59:44 še Portugalke. Tekmo so odlično začele in prvo četrtino dobile s 13:4. V nadaljevanju so nadzirale potek tekme in jo na koncu tudi mirno pripeljale do končne zmage. Ajša Sivka je bila izbrana za najboljšo košarkarico turnirja. Dekliška reprezentanca bo naslednje leto v diviziji A zaigrala prvič po letu 2018, ko so v italijanskem Vidmu končale na 16. mestu.

Izid, finale:

Portugalska - Slovenija 44:59 (4:13, 12:13, 12:16, 16:17)

Strelke za Slovenijo: H. Sambolić 5, Štirn 6, Sivka 13 (6 skokov), Šrot 16 (9 skokov), S. Sambolić 2, Žekš 2, Bartelme 9 (9 skokov), Žitek 2, Brecelj, Gbemuotor 4.

polfinale:

Slovenija - Slovaška 82:48 (19:12, 15:15, 34:10, 14:11)

Strelke za Slovenijo: H. Sambolić 10, Štirn 8, Sivka 10 (8 skokov,7 podaj) , Šrot 10 (5 skokov) , Anžič 2, S. Sambolić 5, Žekš 2, Stavrov 2, Bartelme 16, Žitek 11, Brecelj 2 (6 skokov), Gbemuotor 4 (10 skokov).



četrtfinale:

Slovenija - Hrvaška 59:56 (25:11, 12:20, 14:10, 8:15)

Strelke za Slovenijo: H. Sambolić 11, Štirn, Sivka 14 (9 skokov), Šrot 6, S. Sambolić, Žekš 4, Bartelme 12 (6 skokov), Žitek 8, Brecelj 4 (6 skokov).