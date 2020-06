Tudi zato je legenda: Nowitzki s policistko polepšal sosesko

Nowitzki (na fotografiji levo) ob Luku Dončiću, ki je ob velikanu evropske in svetovne košarke odigral njegovo zadnjo (in svojo prvo) sezono v ligi NBA.

Sicer pa so se v sredo pri Dallasu odzvali z novo izjavo za javnost oziroma objavo na družbenih omrežjih, v kateri so pozvali k pravičnemu razpletu sojenja policistu in ostalim udeležencem tragedije, ki je na drugi strani velike luže privedla do največjega vala protestov v tem tisočletju in v zgodovini ZDA nasploh.

'Dovolj je bilo. Življenja temnopoltih so pomembna.'

"V zadnjem tednu so Mavericksi žalovali z milijoni ljudmi po državi in po svetu, medtem ko poskušamo razvozlati nesmiseln umor Georga Floyda v rokah tistih, ki so prisegli, da ga bodo varovali,"sporočajo iz tretjega največjega mesta v Teksasu.

"Žal je ta tragedija samo najnovejša v litanijah nepravičnosti, ki so ogrožali in prevečkrat vzeli življenja temnopoltih moških in žensk ter pestili temnopolto skupnost. Dovolj je bilo. Življenja temnopoltih so pomembna. Organizacija Mavericks obsoja rasizem in sistemsko zatiranje. Podpiramo pravice ljudi, da se slišijo njihovi glasovi in da opozorijo na spremembe v družbi, ki so že dolgo prepozne. Želimo si, da bi družina Floyd dočakala pravico, predani pa smo dejanjem, ki bodo ustvarili resnično in dolgoročno spremembo v naši skupnosti in po svetu. Naše ukrepanje se začne zdaj,"so še dodali.