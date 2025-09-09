Turčija po zmagi nad Poljsko v polfinale, trojni dvojček Sengüna

Turčija je z zmago nad Poljsko (91:77) kot prva ekipa potrdila uvrstitev v polfinale EuroBasketa in ob Nemčiji še naprej ostaja neporažena. Ob zanesljivi ekipni predstavi je vendarle nekoliko izstopal Alperen Sengün, ki je postal šele peti igralec s trojnim dvojčkom na evropskih prvenstvih. Turki se bodo v nadaljevanju prvenstva pomerili z boljšim v dvoboju med Litvo in Grčijo.

Turški košarkarji so prvi polfinalisti evropskega prvenstva, ki v izločilnih bojih poteka v Rigi. V latvijski prestolnici so na krilih Alperena Sengüna, z 91:77 premagali Poljsko. Turki so se šele drugič v zgodovini uvrstili v polfinale EP, nazadnje pred 24 leti, ko so nato v finalu izgubili proti Jugoslaviji. Pred tem so še enkrat zasedli mesto med najboljšimi štirimi, leta 1949, ko ni bilo izločilnih bojev, so bili prav četrti.

Sprva so se varovanci Ergina Atamana še malce mučili s Poljaki, ki so v skupini D med drugim premagali tudi Slovenijo, nato pa napravili razliko predvsem ob koncu prvega in začetku drugega polčasa, ko so večkrat vodili tudi za več kot 20 točk, največ pa za 22 (65:43).

V zadnjem delu dvoboja so se Poljaki dvakrat približali na manj kot 10 točk in imeli priložnost še za bolj tesno končnico, a so tekmeci vendarle zanesljivo zatrli možnosti na popoln preobrat in se veselili zmage. Sengün je dvoboj končal z 19 točkami, 12 skoki in 10 asistencami. Še šest igralcev je preseglo dvomestno število točk, po 13 sta jih med njimi dala Shane Larkin in Sehmus Hazer. Pri Poljakih sta po 19 točk dosegla Mateusz Ponitka in Jordan Loyd, 13 točk je dodal Michal Sokolowski.

Zgodovinski trojni dvojček turškega centra

Turški zvezdnik Alperen Sengün, ki že celotno prvenstvo kaže izjemne predstave, je na tekmi s Poljsko poskrbel za nov mejnik, saj je postal najmlajši igralec v zgodovini tekmovanja, ki je dosegel trojni dvojček.

23-letni center je v četrtfinalni zmagi Turčije nad Poljsko s 91:77 dosegel 19 točk, 12 skokov in 10 podaj ter postal šele peti igralec s trojnim dvojčkom na EuroBasketu. Že prej je na letošnjem turnirju slovenski kapetan Luka Dončić postal komaj četrti igralec s trojnim dvojčkom na evropskem prvenstvu – v zmagi Slovenije nad Belgijo (86:69) je dosegel 26 točk, 11 podaj in 10 skokov. Sengün, ki je bil ob uvrstitvi v polfinale seveda nagrajen z nazivom najboljši igralec tekme, je bil ob tem mlajši kot Dončić, Mateusz Ponitka, Andrei Mandache in Toni Kukoč, ko so sami dosegli ta dosežek. V drugem krogu turnirja proti Češki je bil Turek že tik pred trojnim dvojčkom (23 točk, 12 skokov, 9 podaj). Blizu je bil tudi v veliki tekmi skupinskega dela proti Srbiji in zvezdniku Nikoli Jokiću, kjer je zbral 28 točk, 13 skokov in 8 podaj.

