Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Turčija po zmagi nad Poljsko v polfinale, trojni dvojček Sengüna

Riga, 09. 09. 2025 18.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
3

Turčija je z zmago nad Poljsko (91:77) kot prva ekipa potrdila uvrstitev v polfinale EuroBasketa in ob Nemčiji še naprej ostaja neporažena. Ob zanesljivi ekipni predstavi je vendarle nekoliko izstopal Alperen Sengün, ki je postal šele peti igralec s trojnim dvojčkom na evropskih prvenstvih. Turki se bodo v nadaljevanju prvenstva pomerili z boljšim v dvoboju med Litvo in Grčijo.

Turški košarkarji so prvi polfinalisti evropskega prvenstva, ki v izločilnih bojih poteka v Rigi. V latvijski prestolnici so na krilih Alperena Sengüna, z 91:77 premagali Poljsko. Turki so se šele drugič v zgodovini uvrstili v polfinale EP, nazadnje pred 24 leti, ko so nato v finalu izgubili proti Jugoslaviji. Pred tem so še enkrat zasedli mesto med najboljšimi štirimi, leta 1949, ko ni bilo izločilnih bojev, so bili prav četrti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sprva so se varovanci Ergina Atamana še malce mučili s Poljaki, ki so v skupini D med drugim premagali tudi Slovenijo, nato pa napravili razliko predvsem ob koncu prvega in začetku drugega polčasa, ko so večkrat vodili tudi za več kot 20 točk, največ pa za 22 (65:43).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V zadnjem delu dvoboja so se Poljaki dvakrat približali na manj kot 10 točk in imeli priložnost še za bolj tesno končnico, a so tekmeci vendarle zanesljivo zatrli možnosti na popoln preobrat in se veselili zmage.

Sengün je dvoboj končal z 19 točkami, 12 skoki in 10 asistencami. Še šest igralcev je preseglo dvomestno število točk, po 13 sta jih med njimi dala Shane Larkin in Sehmus Hazer. Pri Poljakih sta po 19 točk dosegla Mateusz Ponitka in Jordan Loyd, 13 točk je dodal Michal Sokolowski.

Zgodovinski trojni dvojček turškega centra

Turški zvezdnik Alperen Sengün, ki že celotno prvenstvo kaže izjemne predstave, je na tekmi s Poljsko poskrbel za nov mejnik, saj je postal najmlajši igralec v zgodovini tekmovanja, ki je dosegel trojni dvojček.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

23-letni center je v četrtfinalni zmagi Turčije nad Poljsko s 91:77 dosegel 19 točk, 12 skokov in 10 podaj ter postal šele peti igralec s trojnim dvojčkom na EuroBasketu. Že prej je na letošnjem turnirju slovenski kapetan Luka Dončić postal komaj četrti igralec s trojnim dvojčkom na evropskem prvenstvu – v zmagi Slovenije nad Belgijo (86:69) je dosegel 26 točk, 11 podaj in 10 skokov. 

Sengün, ki je bil ob uvrstitvi v polfinale seveda nagrajen z nazivom najboljši igralec tekme, je bil ob tem mlajši kot Dončić, Mateusz Ponitka, Andrei Mandache in Toni Kukoč, ko so sami dosegli ta dosežek.

V drugem krogu turnirja proti Češki je bil Turek že tik pred trojnim dvojčkom (23 točk, 12 skokov, 9 podaj). Blizu je bil tudi v veliki tekmi skupinskega dela proti Srbiji in zvezdniku Nikoli Jokiću, kjer je zbral 28 točk, 13 skokov in 8 podaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izida, EuroBasket, osmina finala, torkovi tekmi:

Turčija - Poljska 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27)

20.00 Litva - Grčija -:- 

košarka eurobasket osmina finala turčija poljska
Naslednji članek

Slovenija proti Nemčiji le z 11 igralci

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diego14
09. 09. 2025 19.01
+1
Poljaki so mislili da so LA lakers....bravo turki
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 18.49
+3
turki se bodo borili za bron....
ODGOVORI
3 0
agent.brinko
09. 09. 2025 18.36
+2
a sem slučajno na črni listi kar se tiče objav?
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215