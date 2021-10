Turistična osebnost leta je Luka Dončić, ambasador slovenskega turizma pa Marc Cuban

"Ob zmagah Luka ne pozabi omeniti, da prihaja iz Slovenije. S tem prispeva k zanimanju svetovne javnosti za deželo, od koder prihajajo edinstveni in hkrati srčni vrhunski športniki," so dodali.

Luka Dončić si je kristalni Triglav za osebnost leta prislužil s tem, da je ključno prispeval h globalnemu povečanju prepoznavnosti Slovenije kot dežele odličnih športnikov. "Kljub temu, da že od malih nog živi v tujini, Dončić ni pozabil države, v kateri se je začela njegova izjemna športna kariera. V reprezentančnem dresu s svojim znanjem in talentom pomembno prispeva k zgodovinskim dosežkom slovenske košarke, kot sta naslov evropskega prvaka 2017 in zgodovinska uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu, kjer so osvojili četrto mesto," so v obrazložitvi med drugim zapisali deležniki slovenskega turizma, ki omenjeno nagrado podeljujejo skupaj.

V okviru Dnevov slovenskega turizma vsako leto podelijo priznanja tistim, ki so še posebej zaslužni za rast ugleda in prepoznavnosti Slovenije kot odlične turistične destinacije, njihov prispevek k razvoju in promociji turizma pa ima posebno težo. Letošnje nagrade bodo podelili v sredo na slavnostnem dogodku v Postojnski jami.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je Marka Cubana za ambasadorja slovenskega turizma izbralo, ker je med drugim med letošnjimi poletnimi olimpijskimi igrami na Twitterju, kjer ima 8,5 milijona sledilcev, redno objavljal o dosežkih slovenske košarkarske reprezentance celo v slovenskem jeziku. Ob podpisu najvišje pogodbe v zgodovini NBA z Dončićem letos avgusta je tudi obiskal Slovenijo, delil svoje navdušenje nad Ljubljano in omenil, da je odprt za poslovne priložnosti v Sloveniji predvsem na tehnološkem področju.

Podeljene tudi druge nagrade

Slovenska turistična organizacija (STO) je sklenila, da bo naziv 'sejalec' za letošnje leto prejel Fish & Fly Trio Zavoda Otis. Gre za edinstveno doživetje muharjenja na treh slovenskih rekah (Kolpa, Krka in Soča) po načelu 'ulovi in spusti'. Povezuje ribiške vodnike, ponudnike nastanitev in gastronomije treh destinacij ter razpršuje turistične tokove iz bolj obleganih alpskih na manj izkoriščene kraške reke. Za povrh gostje med posameznimi lokacijami potujejo s helikopterjem. "Muharjenje zahteva bistveno več spretnosti in izkušenj od drugih načinov ribolova, hkrati pa opozarja na našo skrb za čiste vode, ekologijo in ravnanje v smeri odgovornega razvoja turizma predvsem do lokalne skupnosti," so navedli na STO.

Priznanje za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma bo prejela vodja kampa Koren in predsednica Združenja kampov Slovenije Lidija Koren, so sklenili v Turistično gostinski zbornici Slovenije. Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije bo priznanje za življenjsko delo v gostinstvu podelila Jožefu Žabarju iz restavracije Primula.

Priznanje za izjemen prispevek k razvoju turistične društvene organizacije bo od Turistične zveze Slovenije sprejel predsednik Turističnega društva Lesce Zlatko Kavčič. Društvo turističnih novinarjev Slovenije pa je za prejemnika svoje nagrade kristalni Triglav letos izbralo podjetje Fraport Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem.