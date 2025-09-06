Svetli način
Turki in Švedi lovijo prvo četrtfinalno vstopnico

06. 09. 2025

M.J.
V latvijski prestolnici so se začeli izločilni boji na evropskem prvenstvu v košarki. Slovensko izbrano vrsto na čelu z najboljšim strelcem skupinskega dela Luko Dončićem obračun proti Italiji čaka v nedeljo. Spored v Rigi, ki bo do konca gostila vse obračune izločilnih bojev, sta odprli reprezentanci Turčije in Švedske, nato pa sledijo še dvoboju Nemčija - Portugalska, Litva - Latvija in Srbija - Finska.

Turki so v prvem delu tekmovanja v Rigi zasedli prvo mesto v skupini A pred Srbijo, Latvijo in Portugalsko, v skupini B pa so bili v finskem Tampereju zelo prepričljivi aktualni svetovni prvaki Nemci, ki so končali pred Litvo, Finsko in Švedsko.

V nedeljo bodo na vrsti še ostali štirje dvoboji osmine finala. Slovenci se bodo kot tretjeuvrščeni iz skupine C, ki je potekala v poljskih Katovicah, pomerili z drugo ekipo skupine D Italijo. Nazadnje sta se izbrani vrsti pomerili na svetovnem prvenstvu pred dvema letoma, ko so Slovenci v dvoboju za sedmo mesto na Filipinih premagali zahodne sosede z 89:85. Ostali nedeljski pari so Poljska - Bosna in Hercegovina (11.00), Francija - Gruzija (14.15) in Grčija - Izrael (20.45).

V skupini C je v ciprskem Limasolu slavila Grčija pred Italijo, Bosno in Hercegovino ter Gruzijo, medtem ko so izpadli branilci naslova Španci. V skupini D v dvorani Spodek sta bili pred Slovenijo uvrščeni najboljša Francija in druga Poljska, po porazu s 96:106 proti Sloveniji pa so bili četrti na koncu Izraelci. Četrtfinale bo nato po dnevu premora na sporedu v torek in sredo, polfinale bo v petek, za kolajne pa se bodo reprezentance borile prihodnjo nedeljo. Finale bo ob 20. uri, tekma za tretje mesto pa štiri ure prej.

'S to zunanjo linijo lahko naredimo vrhunski rezultat'

