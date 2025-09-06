Turki in Švedi lovijo prvo četrtfinalno vstopnico

Turki so v prvem delu tekmovanja v Rigi zasedli prvo mesto v skupini A pred Srbijo, Latvijo in Portugalsko, v skupini B pa so bili v finskem Tampereju zelo prepričljivi aktualni svetovni prvaki Nemci, ki so končali pred Litvo, Finsko in Švedsko.

V nedeljo bodo na vrsti še ostali štirje dvoboji osmine finala. Slovenci se bodo kot tretjeuvrščeni iz skupine C, ki je potekala v poljskih Katovicah, pomerili z drugo ekipo skupine D Italijo. Nazadnje sta se izbrani vrsti pomerili na svetovnem prvenstvu pred dvema letoma, ko so Slovenci v dvoboju za sedmo mesto na Filipinih premagali zahodne sosede z 89:85. Ostali nedeljski pari so Poljska - Bosna in Hercegovina (11.00), Francija - Gruzija (14.15) in Grčija - Izrael (20.45).