Turkinje na prvenstvo v Niš z grenkim priokusom, Madžarkam se je pridružila igralka iz WNBA

Slovenske košarkarice so sodeč po videnem na pripravljalnih tekmah na prihajajoče evropsko prvenstvo (prenos na Kanalu A in VOYO, začenši v četrtek ob 15.50) dobro pripravljene. V skupini z Madžarsko, Italijo in Turčijo imajo lepe možnosti, da se prebijejo iz skupine C. V četrtfinale se neposredno uvrstijo vse prvouvrščene ekipe štirih skupin, druga in tretja ekipa skupinskega dela pa potuje v repasaž.

Slovenke bodo skupinski del prvenstva odigrale v Nišu. V kolikor se uvrstijo v četrtfinale ali repasaž, bodo prvenstvo nadaljevale v Beogradu. Glede na bližino prvenstva gre pričakovati tudi precejšnjo podporo slovenskih navijačev. Vse tekme slovenske reprezentance si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Slovenke imajo lepe možnosti za presenečenje v skupini C. Turkinje, ki so favoritinje skupine, v zaključku priprav niso delovale najbolj prepričljivo. Madžarke imajo zelo mlado ekipo, ki pa se je tik pred dvanajsto okrepila s košarkarice iz lige WNBA, Italijanke pa bi morda utegnile biti najzahtevnejše nasprotnice. Turkinje so na papirju prve favoritinje skupine, saj kotirajo zelo visoko na svetovni lestvici. So pa pokazale precej šibkosti v zaključku priprav. Na zadnji tekmi pred prvenstvom so tako proti Srbiji izgubile kar s 33 točkami razlike (80:46). Varovanke Marine Maljković so na zadnji pripravljalni tekmi razkrile vse slabosti turške reprezentance.

Turkinje so favoritinje skupine (na sliki Tilbe Senyurek). FOTO: AP

Tudi sicer bodo v Niš pripotovale s precej skrhano samozavestjo, saj so izgubile zadnje tri pripravljalne tekme (dvakrat s Srbijo, enkrat z Rusijo). Pred tem so sicer zanesljivo premagale Francijo in Latvijo, na samem začetku priprav pa so izgubile s favoriziranimi Špankami, uvodoma pa premagale Madžarsko, ki bo tekmec Turkinj tudi v Nišu. Italijanke so na pripravah vknjižile tri poraze, dva proti močnim Belgijkam in enega proti Rusinjam. Tako prve kot druge na prihajajočem Eurobasketu kotirajo visoko. Belgijke, četrte z lanskega svetovnega prvenstva, so celo med kandidatkami za končno lovoriko, a seveda tu ne gre pozabiti na Španke, Francozinje in Srbkinje. Italijanke imajo močno branilsko linijo, a so nekoliko slabše pod obema obročema.

23-letna Italijanka Elise Penna igra za ameriško univerzo Wake Forrest. FOTO: AP



Madžarska s pridihom WNBA lige

Madžarke so na papirju najskromnejša zasedba v skupini C, a vendarle gre poudariti, da ima ženska košarka na sosednjem Madžarskem že večdesetletno tradicijo. Pred dvema letoma so jih na Češkem v repasažu za četrtfinale izločile prav Italijanke. Tedaj so slavile za vsega točko (49:48). Na pripravljalnih tekmah pred Eurobasketom naše vzhodne sosede sicer niso blestele. Vknjižile so vsega eno zmago (nad Bosno in Hercegovino), izgubile pa so z Belorusijo, Latvijo (dvakrat), Češko in Turčijo. In morda je prav to, da se Slovenke uvodoma pomerijo z najslabšo reprezentanco dobro, saj bo tako lažje prebiti led začetka prvenstva. A vendarle je treba opozoriti, da so v primerjavi s pripravljalnimi tekmami Madžarke 'čez noč' postale močnejše, saj se jim je iz lige WNBA (iz polnega tekmovalnega pogona) pridružila naturalizirana Yvonne Turner(Phoenix Mercury).