Turnir v Atenah po podaljšku pripadel Srbom, Italijani še tretjič izgubili

Turnir Acropolis ta konec tedna gosti štiri evropske reprezentance, ki se bodo od 31. avgusta dalje merile na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Po prepričljivih porazih proti Srbiji in Grčiji sta se reprezentanci Turčije in Italije pomerili med seboj. Tekmo polno preobratov so dobili košarkarji Turčije, kljub temu, da so Italijani pred začetkom zadnje četrtine vodili s 13 točkami. Pri naših zahodnih sosedih je bil najboljši na parketu Alessandro Gentile , ki je 28 točkam dodal še 8 skokov in 4 ukradene žoge. Pri Turkih pa sta se najbolj izkazala Cedi Osman z 20 točkami in Ersan Ilyasova , ki je vknjižil dvojni dvojček (16 točk, 11 skokov).

Srbski košarkarji so v finalu upravičili vlogo favorita in na krilih Bojana Bogdanovića (28 točk) in Nemanje Bjelice (18 točk, 14 skokov) prišli do zmage na turnirju, kjer so pred dvema letoma v finalu izgubili z reprezentanco Gruzije. Brata Antetokounmpo, Giannis in Thanasis, sta prispevala 37 od 80 točk Grkov. Ti so v zadnji minuti srečanja nadoknadili pet točk zaostanka, a v podaljšku niso zmogli držati koraka z razigranimi Srbi. Svetovno prvenstvo na Kitajskem se začne 31. avgusta.