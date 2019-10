Tvit v podporo protestom v Hongkongu 'zamrznil' ligo NBA na Kitajskem

Kitajska se želi uveljaviti kot velesila tudi košarki. Letos je azijski velikan gostil svetovno prvenstvo v košarki. Že nekaj zadnjih let pa vse bolj krepi tudi sodelovanje s severnoameriško košarkarsko ligo NBA, ki svoje delovanje želi razširiti čim bolj globalno. Tako imajo moštva, ki tekmujejo v ligi NBA, svoje pripravljalne tekme pred začetkom rednega dela sezone tudi zunaj meja Severne Amerike, ZDA in Kanade.

Tekme so v Mehiki, Evropi in v Aziji. Na Kitajskem je za veliko priljubljenost košarke poskrbel Jao Ming, prvi Kitajec, ki je uspešno zaigral v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. So pa zadnji dogodki zgledno čezatlantsko oziroma čezpacifiško košarkarsko sodelovanje na relaciji Peking ‒ Washington oziroma Peking ‒ New York postavili na najnižjo možno raven.

Brez obsodbe Silverja

Razlog je tvit. Pod za Kitajce sporno sporočilo se je podpisal generalni direktor moštva Houston Rockets Daryl Morey, ki je v petek v zdaj že izbrisanem sporočilu izrazil svojo podporo protivladnim protestom v Hongkongu: "Boj za svobodo. Podprite Hongkong."

Komisar lige NBA Adam Silver, kljub kitajskemu pritisku, ni želel obsoditi tvita kolega iz severnoameriške košarkarske lige.

'Moreyja podpiramo v smislu njegove pravice do svobode govora'

"Naša organizacija svoje delovanje gradi na spoštovanju vrednot in seveda Moreyja podpiramo v smislu njegove pravice do svobode govora," je dejal Silver za japonski medij Kyodo News pred pripravljalno tekmo raket na Japonskem, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Kitajska državna televizija CCTVje v sporočilu obsodila neprimerne pripombe v zvezi s Hongkongom.

"Prepričani smo, da govor, ki postavlja pod vprašaj suverenost naše države in družbeno stabilnost ne sodi v področje svobode govora,"so se odzvali v CCTV. Kitajska televizija bo prekinila predvajanje pripravljalnih tekem NBA, ki so bile načrtovane na Kitajskem, prav tako bodo preučili nadaljnje sodelovanje z NBA.

Sprva so v NBA izrazili obžalovanje, da so Moreyjeva stališča užalila "prijatelje in navijače NBA na Kitajskem", zaradi česar so se oglasili predstavniki političnih skupin v ZDA, češ da so v NBA žrtvovali svobodo govora zaradi poslovnih interesov na Kitajskem. Med najbolj priljubljeni tujimi košarkarskimi klubi na Kitajskem je prav moštvo iz Teksasa Houston Rockets, za katero je od 2002 do 2011 igral 2,29 metra visoki Ming.