Tvorec nepozabne slovenske pravljice znova v igri za mesto glavnega trenerja v NBA

Po poročanju ameriških medijev je Igor Kokoškov pred kratkim opravil razgovor z vodstvom Memphisa, ki išče novega glavnega trenerja za prihajajočo sezono. V igri za ta položaj naj bi bil še en Evropejec, in sicer nekdanji košarkar Olimpije Šarūnas Jasikevičius, ki je trenutno prvi mož Žalgirisa. Srbski strokovnjak ima pred Litovcem bojda prednost predvsem zaradi bogatih izkušenj. V ligi NBA Kokoškov namreč deluje že vse od leta 2000.

Podobno kot pri Sunsih so tudi pri grizlijih po koncu rednega dela odpustili glavnega trenerja. J.B. Bickerstaff je bil na klopi ekipe iz Teenesseeja zadnji dve sezoni. V letošnji je slavil na 33 tekmah, 49-krat pa je izgubil, kar seveda ni bilo dovolj za končnico. Še ena podobnost, ki združuje omenjeni moštvi, pa je ta, da sta obe v zadnjih sezonah zamenjali kar nekaj glavnih trenerjev. Navijači Phoenixa so od leta 2013 videli kar šest različnih mož, medtem ko v Memphisu iščejo četrtega trenerja v tem obdobju.

O tem, da so pri Phoenixu tvorca zlate slovenske pravljice iz leta 2017 prehitro izpustili iz rok, je nedavno sicer govoril tudi legendarni Charles Barkley. “Odpustiti trenerja po samo eni sezoni je neumnost. Igor je imel na voljo mlado, neizkušeno ekipo, ki so jo skozi celotno sezono mučile poškodbe. Nevem, kakšen trener bi lahko postal, a pri Sunsih so zagotovo naredili napako," je nestrinjanje z vodstvom kluba oznanil nekdanji košarkar sonc.