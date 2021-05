Miami želi v drugi tekmi zaigrati po Dragićevem receptu

Herro (zadaj desno) ob soigralcu Jimmyju Butlerju in Donteju DiVincenzu med prvo tekmo letošnje končnice v Milwaukeeju.

Z besedami Gorana Dragića se strinja tudi Tyler Herro , za katerega je igranje v domačem Milwaukeeju seveda nekaj posebnega. Pred očmi članov družine in nekaterih prijateljev se na prvem obračunu sicer ni najbolj izkazal, izboljšave pa bodo v floridskem moštvu pričakovali tudi od Jimmyja Butlerja in Bama Adebaya .

"Veliko fantov v naši ekipi je boljših v tranziciji, na odprtem igrišču. Mislim, da kot je rekel Goran ‒ če bomo uspeli v tranziciji, bomo našim strelcem pripravili lepše priložnosti za doseganje točk,"je na novinarski konferenci pred drugo tekmo dejal Herro.

"Mislim, da lahko igram veliko bolje kot na prvi tekmi. Mislim, da bo naša taktika boljša, da bomo vsi bolje metali in da bomo veliko bolje igrali. Mislim, da se bomo morali prilagajati iz tekme v tekmo v tej seriji. Pričakovali smo, da bodo igrali precej na telo. Mislim, da se bomo tega s tekmami še bolj privadili."

'Jimmy in Bam se bosta še izkazala'

Herro je prepričan, da se lahko pri Vročici tolažijo z dejstvom, da so bili kljub porazu s 107:109 in precej povprečni strelski predstavi nekaterih vidnih posameznikov moštva zelo blizu uspehu že na prvi tekmi. Dragić je bil s 25 točkami prvi strelec Miamija, Duncan Robinsonje dodal 24 točk, medtem ko se je Butler ustavil pri 17 točkah, Herro pri desetih, Bam Adebayopa pri vsega devetih.

"Duncan in Goran sta stopila v ospredje, to pa nam daje nekaj samozavesti, saj se bosta Jimmy in Bam še izkazala. Ne smemo pretiravati, če zgrešimo,"je soigralce opozoril Herro.