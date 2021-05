Trener Clippersov o Dončiću in Dallasu: 'Je glava njihove kače'

V lanski sezoni je slovenski organizator igre na šestih tekmah v končnici povprečno dosegal izjemnih 35 točk, ob tem pa je vknjižil slabih deset skokov in devet asistenc. Najbolj je sicer zablestel na četrti tekmi, ko je s trojko v zadnji sekundi podaljška izenačil serijo na 2:2, a so Clippersi dobili naslednja obračuna za napredovanje v polfinale zahodne konference.

"Vemo, da nas čaka košarkar, ki z meti, skoki in podajami sam nadzira tempo igre. On je 'glava njihove kače'. Ne smemo mu dovoliti, da se počuti udobno. Izmenjevali se bomo pri njegovem pokrivanju, skušali ga bomo vreči iz ravnotežja," je pred ponovnim snidenjem med Dallasom in Clippersi o Luki Dončiću povedal Tyronn Lue .

'Porzingis bo predstavljal dodatno težavo'

Za drugačen razplet bi lahko letos poskrbel tudi Kristaps Porzingis, ki je imel v lanski končnici obilo težav s poškodbo. Latvijec je tako odigral le tri od šestih tekem v končnici, v kateri pa je kljub temu pustil močan pečat. V povprečju je dosegal 23,7 točke na tekmo, za tri pa je metal kar 52,9-odstotno. "Porzingis je zdrav in je nazaj, zato nam bo zagotovo predstavljal dodatno težavo. Je visok, a odlično meče z razdalje. Poleg tega lahko igra s hrbtom proti obroču in se znajde na obeh straneh pick-and-rolla. Počne veliko raznovrstnih stvari," se nevarnosti 221 centimetrov visokega Porzingisa še kako zaveda Lue.

44-letnik, ki se lahko pohvali, da je do šampionskega prstana prišel kot igralec (z Los Angeles Lakersi v letih 2000 in 2001), pa tudi kot +trener (S Cleveland Cavaliersi leta 2016), je nekaj besed po zadnji tekmi rednega dela sezone namenil tudi kolegu na klopi Dallasa,Ricku Carlislu: "Vsi vemo, da je trener, ki sodi v hišo slavnih. Vemo, kako dobro so igrali letos, to bo za nas velik test."

"Občutek je dober. V tej sezoni smo imeli vzpone in padce, imeli smo poškodbe, nekateri so bili večkrat odsotni in so se nato vrnili. Glede na okoliščine smo z rednim delom opravili dobro," je prvi del sezone, v katerem so zabeležili 47 zmag in 25 porazov, komentiral Lue. Dodal je, da bo najpomembnejše, da bodo njegovi varovanci imeli čim manj težav s poškodbami.